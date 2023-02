Pere Navarro (Terrassa, 1959) és el president del Consorci de la Zona Franca de Barcelona i, per tant, el màxim representant d’una de les quatre institucions que conformen el Hub Aeronàutic de Sabadell. Fa cinc anys que és al capdavant de l’ens públic, encarregat de dinamitzar l’economia de Barcelona i el seu entorn. Aposta per la indústria 4.0. i per projectes a l’avantguarda, com Celestia Aerospace, l’empresa de nanosatèl·lits que s’instal·larà a Sabadell en un terreny adquirit pel mateix consorci.

El Consorci ha aterrat a Sabadell de la mà d’un projecte privat, Celestia Aerospace. Com s’ha gestat l’arribada de l’empresa de nanosatèl·lits?

El que tenim avui és el fruit del protocol d’actuació del Hub Aeronàutic de Sabadell, signat l’any 2021, en què ens vam posar d’acord l’Escola d’Aeronàutica de la UPC de Terrassa, Aena, l’Ajuntament i el Consorci de la Zona Franca per potenciar la indústria aeroespacial. L’alcaldessa de Sabadell va tenir en coneixement el projecte de Celestia Aerospace, ens vam reunir i vam establir que el Consorci de la Zona Franca compraria un terreny a l’Ajuntament de Sabadell perquè es pugui construir la nau on es construiran els nanosatèl·lits. Un cop l’obra estigui enllestida, el Consorci llogarà l’espai a l’empresa. És un bon exemple de col·laboració públicoprivada.

Per què fa aquesta aposta per Celestia i per Sabadell?

El que ens interessa promocionar la indústria 4.0., és a dir, sensòria, robòtica, intel·ligència artificial, internet de les coses… El projecte de Celestia encaixa perfectament amb el que busquem: volem explorar noves activitats econòmiques que generin llocs de treball, especialment per als joves, que això tingui un impacte en el territori. En aquest cas, a Sabadell.

Creu que l’arribada de Celestia atraurà altres iniciatives empresarials vinculades amb la indústria aeroespacial?

La indústria aeroespacial té un gran futur i estic convençut que es crearà un pol d’atracció a Sabadell. Després de l’aterratge de Celestia, sorgiran altres empreses dedicades a la mateixa activitat al voltant de la companyia de nanosatè·lits. En el món de la indústria sempre passa i en el cas de Sabadell, que té l’aeroport i una alcaldessa amb ganes d’impulsar projectes, amb més motiu. En els anys que venen veurem que aquest acte no ha consistit a fer-se una foto, sinó que haurà tingut una repercussió social molt important.

Entenc, per tot el que diu, que el Consorci de la Zona Franca vol incidir més enllà de Barcelona i l’Àrea Metropolitana.

La Barcelona real va més enllà de la ciutat i de la seva àrea metropolitana. Hem de pensar en clau de tot el territori de la Regió Metropolitana de Barcelona i tenir una perspectiva internacional. Que Sabadell sigui la seu d’una empresa de nanosatèl·lits ens situa com a referència internacional aeroespacial.

La indústria continua sent fonamental per a l’economia sabadellenca, però ha perdut pes en els darrers temps. El nombre d’empreses ha caigut un 30% respecte al 2010.

No m’agrada parlar en termes de desindustrialització ni tampoc la substitució d’unes empreses per unes altres, és una evolució de l’activitat industrial: algunes indústries tradicionals han desaparegut, però n’apareixen moltes de noves. Al polígon de la Zona Franca hem invertit 30 milions d’euros per construir un edifici de 17.000 metres per a la indústria 4.0. Ja hi ha trenta empreses instal·lades allà i el número anirà creixent…

La Zona Franca està molt ben connectada en transport públic amb l’autobús i les línies 9 i 10 del Metro. Arribar a l’aeroport i als polígons de Sabadell no és senzill, ni en cotxe ni en transport públic. Què creu que s’hauria de fer?

És una pregunta que se li ha d’adreçar a l’alcaldessa de Sabadell! Si parlem de comunicacions, des del Consorci i des de les meves anteriors responsabilitats, he defensat la necessitat de la construcció del Quart Cinturó. Cal demanar a la Generalitat que acceleri aquesta connexió tan important per a Terrassa i sobretot per a Sabadell.