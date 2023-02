Sabadell s’apunta a la carrera de l’espai. La ciutat serà la seu central d’una empresa de fabricació i llançament de nanosatèl·lits. L’empresa Celestia Aerospace s’instal·larà a tocar de l’aeroport, des d’on realitzarà els treballs d’enginyeria, disseny i producció dels artilugis. Així mateix, la companyia monitoritzarà l’activitat dels nanosatèl·lits a través de la sala de control i seguiment de les missions especials.

Celestia Aerospace utilitza una tecnologia puntera i serà la primera empresa europea capaç d’enviar nanosatèl·lits des d’avions i no des de coets d’enlairament vertical. S’utilitzarà un caça desmilitaritzat per arribar a una alçada de vint quilòmetres i des d’allà es llançarà un coet que s’elevarà fins arribar a l’espai exterior, on deixarà anar els ginys.

L’empresa s’instal·larà al polígon de Sant Pau de Riu-sec en unes grans instal·lacions de 6.700 metres quadrats. El terreny ha estat adquirit pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona, un dels membres del Hub Aeronàutic de Sabadell, i es cedirà a la companyia durant tres anys.

La planta de producció de nanosatèl·lits suposarà una inversió de 100 milions a la ciutat i tindrà capacitat de crear un centenar d’artilugis a l’any. El disseny, la fabricació i seguiment de les dades es farà des de Sabadell. És a dir, tot el procés menys el llançament dels nanosatèl·lits, que es farà des de l’Aeroport de Lleida-Alguaire.

El projecte s’ha presentat aquest dijous a l’hangar museu Fundació Parc Aeronàutic de Catalunya, a l’Aeroport de Sabadell, amb la presència de l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, el president del Consorci de la Zona Franca de Barcelona, ​​Pere Navarro, i la presidenta i CEO de Celestia, Glòria Garcia-Cuadrado.

“No construim nanosatèl·lits, construim somnis”, ha assegurat la CEO de Celeste, Glòria Garcia-Cuadrado, en la seva presentació. En el seu discurs, ha apuntat que l’empresa treballarà amb el teixit social i econòmic de la ciutat: “Tenim una tradició per l’aeronàutica a la ciutat. La intenció que tenim és sumar”, ha assegurat per referència a les “sinèrgies” que vol crear l’empresa amb la formació en el camp de l’aeronàutica.

Segons ha explicat l’empresa, el nou projecte donarà feina inicialment a un equip de 40 científics i enginyers, tècnics i pilots. L’objectiu és ampliar l’oferta a través d’un pla d’expansió a cinc anys que inclourà la contractació de fins a 350 persones, entre les que es donarà especial prioritat a la incorporació de joves llicenciats.

“Fem una ruta cap a l’espai”

“Comencem una nova ruta que va de Sabadell a l’espai”, ha celebrat l’alcaldessa, Marta Farrés, durant la presentació. Considera que l’arribada de Celeste posa en valor la col•laboració públic-privada en tant que representa un acord entre institucions com l’Aeroport, Aena, el Consorci de la Zona Franca i l’Ajuntament de Sabadell. “Es va dir que el Hub no serviria per res, però ara demostrem que passen coses. Tenim l’enorme sort de tenir un aeroport i l’hem de posar en valor i ara passem a les accions i fets concrets”, ha insistit.

“És fonamental posar-se d’acord”, ha afegit en la mateixa línia el president del Consorci de la Zona Franca de Barcelona, Pere Navarro. “Dinamitzarà l’Aeroport de Sabadell i tindrà un dimensió de país”, ha assegurat en referència al paper d’Espanya en la indústria 4.0. El sector aeronàutic és un dels més dinàmics de l’Estat en termes d’innovació i negoci. L’any 2021, va facturar 9.000 milions d’euros i donava feina a 38.000 persones en tot l’Estat.

L’alcaldessa, en un to distès, fins i tot ha fet broma sobre la innocentada del Diari de Sabadell del 2021, en què s’assegurava que Sabadell seria la seu de l’Agència Espacial Europea. “Podia semblar una broma, però no ho era tant!”.

El paper de l’Aeroport

L’Aeroport de Sabadell és una de les infraestructures més importants de l’Estat en formació aeronàutica. Si es té en compte el nombre de vols, només està per sota del nivell d’operacions de Madrid-Cuatro Vientos, amb més de 48.929 vols el 2023 (55.572 a l’aeroport madrileny).

Segons un estudi de l’Institut Cerdà, la infraestructura té un fort impacte a Sabadell i a la comarca. Els experts assenyalen que l’aeroport genera 4.000 llocs de treballs –directes i indirectes– i que beneficia la ciutat a través de la formació, l’atracció d’empreses i la competitivitat. No obstant això, l’estudi expressava la necessitat de fer un pas endavant en l’àmbit de l’aeroport: portar centres logístics i de distribució, ampliar zones industrials, parcs empresarials i captar també empreses de serveis. Uns objectius que pretén el Hub Aeronàutic de Sabadell.