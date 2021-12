Sabadell entra a la cursa galàctica: l’Agència Espacial Europea estudia fer vols des de l’Aeroport

L’Agència Espacial Europea (AEE) ha obert la porta a instal·lar a Sabadell un nou port per fer viatges interestel·lars. Segons ha pogut saber el Diari, l’organització transnacional –que avui opera des de la Guaiana Francesa– considera la capital vallesana com un “emplaçament clau” per desenvolupar l’activitat. “Sabadell ocupa una posició geoestratègica ideal per al llançament de coets”, asseguren fonts coneixedores de l’operació.

L’entrada de Sabadell en la cursa galàctica suposarà una important inversió a la ciutat. D’entrada, l’AEE preveu desemborsar 950 milions d’euros en una base de llançament, centres d’acoblament de llançadors i preparació de satèl·lits. Hi haurà també un centre de control i de seguiment. L’Ajuntament treballa per situar els edificis administratius del complex al polígon Sud-oest.

L’Agència Espacial Europea desenvolupa una nova llançadora, Ariane 6, amb la darrera tecnologia aeroespacial. “Estudiem fer la primera prova a Sabadell, si la meteorologia acompanya”, expliquen fonts de l’AEE.

Experts del sector contactats pel Diari desaconsellen el llançament de coets des de Sabadell. “A aquesta latitud, la rotació de la Terra no agafa velocitat inercial pròpia de l’equador. Les llançadores no arribaran més enllà de Tarragona”, indiquen. “L’Aeroport de Sabadell no pot ser Cabo Canaveral”, sentencien.