Una sabadellenca crea cursos en línia d’autoconeixement

La sabadellenca Laura Fusté ha creat una pàgina web, anomenada Be Hipatia, en què ofereix cursos monogràfics d’autoconeixement, en format e-book, destinats a persones interessades en la cultura i la psicologia. El seu contingut es basa en l’evolució humana partint d’una perspectiva històrica, sociocultural, sociològica i espiritual.

Els cursos disposen de material visual amb esquemes i il·lustracions i esquemes per facilitar la comprensió dels missatges. A banda, també inclouen reflexions formulades per la mateixa autora per incitar al pensament crític.

Laura Fusté va començar el projecte com a hobby, però el passat mes de juny va decidir que passés a ser el seu negoci. Després d’una inversió inicial fent ús dels seus estalvis, la sabadellenca va crear l’espai de contingut en línia. Fusté té estudis relacionats amb l’àmbit de les lletres, tot i que anteriorment havia treballat en el sector del turisme.

De moment, Be Hipatia no forma part de cap incubadora ni acceleradora de start-ups, tot i que la seva fundadora pretén entrar en alguna d’elles a mitjà termini.

Fins ara, Laura Fusté ha venut uns 10 cursos (tenen un cost d’uns 50 euros) i espera que la xifra incrementi en els pròxims mesos. A més, la intenció de l’emprenedora és crear aviat tallers presencials que permetin incentivar l’esperit crític de les persones que s’hi apuntin. “M’agradaria que Be Hipatia fos un lloc de referència per aprendre de molts temes diferents i que fos un lloc on la gent es pugui impregnar de cultura i d’història, però d’una manera més enfocada en la psicologia”, detalla Laura Fusté.