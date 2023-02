L’alcaldable de Ciutadans (Cs) a Sabadell, Joan García, ha reclamat la rehabilitació de la carretera de Barcelona (N-150) al seu pas per la ciutat en resposta al “deteriorament històric que pateix i que el govern municipal no ha sabut revertir”. La intenció de la formació taronja és que aquesta carretera es converteixi en una via segura i un eix de mobilitat sostenible.

García ha lamentat l’estat actual en què es troba la infraestructura i ha criticat que “la via principal que travessa la ciutat de sud a nord no pot tenir un asfalt del segle passat, apedaçat i sorollós”. A més, l’alcaldable ha avisat que l’estat actual genera “un perill de caigudes i atropellaments dels usuaris de vehicles de mobilitat personal que per això eviten aquesta via i van per altres rutes on són un perill per als vianants”, ha indicat.

L’alcaldable liberal ha reclamat al govern municipal que converteixi “en una prioritat” aquesta carretera i aprofiti que el Govern central té “el seu mateix color polític” per promoure un acord que permeti “desenvolupar un pla urgent de millora de la carretera, redueixi l’evident manca de manteniment i la perillositat de la mateixa i faci compatible la mobilitat personal i l’ús de vianants”, ha remarcat García.