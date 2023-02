Sabadell vibra amb la rua de Carnestoltes

La disbauxa ha envaït aquest diumenge Sabadell. La ciutat ha celebrat el Carnestoltes en gran. Pirates, ballarins, galls d’indi i fins i tot Bizarrap han omplert els carrers en una rua màgica. L’alegria, el color i la xerinola s’han apoderat dels sabadellencs durant el trajecte que ha començat al carrer de Francesc Layret i ha acabat al final de la Rambla, a tocar de la Gran Via.

Gran participació

Organitzada un any més pel grup Disbauxa, la jornada ha comptat amb 1300 participants, 7 carrosses i 20 comparses amb entitats sabadellenques i també de fora la ciutat-com Montcada o Polinyà. El regidor de cultura, Carles De la Rosa, ha valorat la rua com “un espectacle brutal molt important per la ciutat”. També ha parlat de la creixent participació del públic jove: “Després de la pandèmia hi ha hagut un relleu generacional a les entitats, fet que ha permès consolidar tradicions i que en neixin de noves”.

Cercavila en marxa

Amb la rua iniciada, els sabadellencs han pogut gaudir de les carrosses i disfresses fetes a mà. Un gran esforç i il·lusió que es notava a les cares dels membres de les comparses. “He trigat uns 5-6 dies en fer-la, ha estat feina, però veient les cares de la gent val la pena”, ha expressat Antonio Jiménez en parlar-nos de la seva carrossa, La Pantera Rosa- de l’Associació de Veïns del Torrent del Capellà.

Les comparses han fet ús del seu enginy i originalitat. Algunes com l’associació cultural Gris Dance han actuat amb música en directe. “Portem des de l’octubre practicant els balls i la música i ens fa molta il·lusió poder-ho mostrar avui”, ha explicat una de les seves membres, Griselda Estudillo.

Altres han vingut de fora la ciutat per mostrar les seves disfresses. És el cas de la comparsa Thirteen Gold de Montcada, que enguany anava disfressada de goril·les. Pel seu portaveu, Ángel, la cita ha estat molt especial:”Hem treballat durant tot un any per ser aquí, és una tasca que ens apassiona”.

Cerimònia de premis

Un cop acabada la rua, la plaça del Doctor Robert ha acollit una actuació de Mucca, que ha fet temps fins a l’entrega dels premis. Un moment en el qual el Rei Carnestoltes ha pujat dalt l’escenari per premiar les comparses. L’alegria i l’efusivitat s’han pogut observar a mesura que s’han desvelat els guanyadors.

A continuació detallem els premiats:

Premi coreografia

200€ i un lot de fuets: Cirqs Dance Studio per “Carnival Queen 10è aniversari”

Premi al vestuari

1r premi 200€ i fuet: AAVV La Roureda per “El mago de Oz”

2n premi 200€: AAVV Gent Torre Romeu per “Planetarium”.

Premi implicacio public

200€ i fuets: Espartanos de Polinyà per “Con un par”

Premi especial jurat

200€ i fuets: Thirteen Gold per “Gargantua”

Premi Escenografia

200€ i fuets: AAVV Torrent del Capellà per ” La pantera rosa”

Premi comparses

3r premi 200€ i fuets: Ampa Taula Rodona per “Les pirats del taula” 200€ i fuets

2n premi 400€ i un pernil: SCR El ciervo per “El quinto del ciervo”

1r premi 500€ i un pernil: CN Sabadell per “Clara…ment som mussols”

Premi carrossa i comparsa

3r premi 400€ i un pernil: AAVV Plana del pintor per “El jardi reial”

2n premi 700€ i un pernil: AAVV Can Déu per “Akuna Matata”

1r premi 1000€ i pernil: Gris Dance per “La botiga dels horrors”