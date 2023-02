Pluja i pedregada a la Nova Creu Alta: “Estem pendents de la Federació”

Una intensa pluja i un episodi breu, però intens de pedra, ha obligat a suspendre el partit del Centre d’Esports Sabadell davant la UD Logroñés, tot i els diversos intents de reprendre’l. Ara, quan encara queden 43 minuts més el temps afegit per jugar-se, la RFEF, amb el vistiplau dels clubs, haurà de trobar una nova data per disputar-se el desenllaç d’un partit amb resultat favorable per als arlequinats (1-0).

Un cop suspès, el director general del Centre d’Esports Sabadell, Bruno Batlle, ha atès els mitjans de comunicació per explicar aquest episodi: “Ha estat molt estrany que es reprengués el partit. Hi ha hagut molta incertesa perquè els dos equips han considerat que no estava per jugar”, ha explicat. Sobre el canvi de criteri, de jugar a suspendre’s el partit, en poc menys de cinc minuts, Batlle ha detallat que “suposo que ha vist que drenaria més de pressa o que canviaria la situació“.

Sobre la data per a la disputa del temps restant, que no es disputarà en els pròxims dies –la UD Logroñés ha marxat cap a La Rioja–, el director general del CE Sabadell s’ha limitat a dir que “estem pendents de la Federació”. Caldrà esperar uns dies per conèixer la decisió de l’ens federatiu.