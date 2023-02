CE Sabadell – UD Logroñés: un ajornament incòmode

La previsió era de fred i, cap a les 21 hores, de pluja. En principi, sense cap risc de suspensió i el posterior ajornament del partit. Però tot es va precipitar, sense marge a veure-les venir. A les 19.50 h, una tromba d’aigua, que va venir acompanyada de calamarsa, va ser el preludi d’un ajornament que per als interessos del Centre d’Esports Sabadell serà incòmode d’afrontar. Bé, per als dos equips. Sort, encara, que l’equip de Miki Lladó afrontarà els 43 minuts restants amb avantatge al marcador. “Estem pendents de la Federació”, va declarar, minuts després de la suspensió del partit, el director general del Centre d’Esports Sabadell, Bruno Batlle, mentre l’expedició de la UD Logroñés marxava de la Nova Creu Alta, amb els exarlequinats Xavi Boniquet i Eudald Vergés.

Una decisió que s’acabaria demorant més del previst, tot i la sorpresa del miler llarg d’aficionats que esperaven a la tribuna el veredicte: “Ha estat molt estrany que es reprengués el partit. Hi ha hagut molta incertesa perquè els dos equips han considerat que no estava per jugar”, afegia Batlle. Ara, les tres parts –RFEF, CE Sabadell i UD Logroñés– s’hauran de posar d’acord per trobar una data per disputar el temps restant… entre setmana.

El calendari no permet cap llicència perquè es pugui disputar durant el cap de setmana, i una de les opcions podria ser la setmana de Setmana Santa. Entre la jornada 30 i 31, que el Centre d’Esports Sabadell vindrà de visitar la Real Sociedad B i abans de rebre el Nàstic de Tarragona a la Nova Creu Alta, hi hauria una finestra per jugar-se. Per què? Aquell cap de setmana, el del 8 i 9 d’abril, la UD Logroñés s’ha de desplaçar a terres catalanes per visitar l’RCDE Stadium per enfrontar-se, el diumenge 9, amb el Cornellà.

Sense Miki Lladó, però amb Athuman?

De moment, però, no hi ha res en ferm sobre la taula i caldrà esperar els pròxims dies per conèixer quina és la data i hora escollida per la RFEF per jugar-se la segona meitat del partit. El que sí que ja se sap és que Miki Lladó no podrà asseure’s a la banqueta ni tampoc ser alineat Alberto Fernández, els dos membres de la plantilla sancionats. En canvi, però, sí que podria tenir minuts el defensa central Ismael Athuman, ara lesionat. A l’altre costat, a la UD Logroñés, tampoc hi podrà ser el defensa Aitor Arregi, sancionat, ni el ja extècnic Natxo González, però sí el porter Gonzalo o el davanter Vinicius Tanque, entre altres. A la banqueta, el nou tècnic Sergio Rodríguez serà el nou inquilí.

La sorpresa de Pau Víctor

Al final del partit, molts encara es fregaven els ulls per la genialitat de Cristian Herrera. Un d’ells, el davanter Pau Víctor, reconeixia entre els presents que tenia la intenció de passar-li la pilota, per així iniciar el joc, però va ser Herrera qui va dir-li: deixa-la. El desenllaç ja el coneix tothom. Entre els privilegiats d’un gol que passarà a la història del Centre d’Esports Sabadell, Eduard Pujol, qui va ser diputat del Parlament de Catalunya, i que no es va voler perdre les evolucions del lateral Ricard Pujol.