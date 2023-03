Els treballadors de les fàbriques de Grifols a Catalunya s’han concentrat aquest dimecres a les portes de la seu de l’empresa a Sant Cugat del Vallès per exigir a la multinacional que aturi l’expedient de regulació temporal (ERO) anunciat fa uns dies, i que contempla una retallada de 2.300 llocs de treball a tot el món. En el cas de Catalunya, la farmacèutica preveu extingir 92 posicions, les quals afectaran els centres de Parets del Vallès i Sant Cugat.

La protesta de la plantilla de Grifols arriba després que el passat 15 de febrer la farmacèutica anunciés que posava en marxa un pla d’acomiadaments. Segons van defensar en un comunicat els consellers delegats de la farmacèutica, Víctor i Ramon Grifols, les retallades són “necessàries per garantir l’èxit” de l’empresa a llarg termini.

La intenció de l’empresa

La direcció de l’empresa va detallar que l’ERO té per objectiu aconseguir un estalvi de 400 milions d’euros anuals “optimitzant costos” principalment en l’obtenció de plasma humà, un dels puntals del seu negoci. En aquest sentit, preveu tancar centres de donació i optimitzar la compensació que paguen als donants. Dels 2.300 acomiadaments la major part afectaran la plantilla dels Estats Units.

Malgrat això, l’empresa també vol racionalitzar funcions corporatives eliminant duplicitats, punt que afecta les oficines catalanes. Relacionat amb això, la secretària general de la secció de CCOO de Grifols, Anabel Pimentel, ha matisat que ara com ara la plantilla encara no sap quants llocs es retallaran al centre de Sant Cugat i quants al de Parets.

Pel que fa als arguments de l’empresa per tirar endavant els acomiadaments, Pimentel ha criticat que es justifiquin per motius econòmics quan la farmacèutica ha tancat el 2022 amb un benefici net de 208 milions d’euros, segons s’ha fet públic aquesta setmana.

Un mes de marge per a l’acord

Quant a la primera reunió entre treballadors i empresa, Pimentel ha admès que “potser sí que es necessiten retallades”, però ha demanat que aquestes no afectin els llocs de feina. Amb això, ha insistit que el principal objectiu del sindicat és aturar l’ERO i ha defensat que, en cas que es produeixin els acomiadaments, CCOO treballarà perquè les persones afectades “surtin amb les millors condicions”.

Segons ha detallat Pimentel, ara l’empresa i els treballadors tenen un mes de marge per poder arribar a un acord. En cas que no hi hagi entesa, els treballadors acomiadats rebran una indemnització de vint dies per any treballat.