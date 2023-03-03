Obituari de Sabadell del 4 de març de 2023

MELCHOR BRUSAU MAIG
75 Sala de Cerimònies Sabadell 05/03/2023 8:30
MARÍA GARCÍA ASENSIO
93 03/03/2023
ANA MARIA PIERRE CERDÀ
100 Sant Fèlix Sabadell 06/03/2023 10:00
ANA SOLER BONET
95 Sala de Cerimònies Sabadell 04/03/2023 12:00
MARÍA MONSALUD ALBA MORENO
68 Sala de Cerimònies Sabadell 03/03/2023 17:30
JULIO GARCÍA RUEDA
74 Sala de Cerimònies Sabadell 04/03/2023 10:00
JOSEP POCH ROCA
87 Sala de Cerimònies Sabadell 03/03/2023 17:00
JOSÉ MOLINS MONTES
90 Sant Fèlix Sabadell 04/03/2023 10:00
JAIME RAYA GÓMEZ
55 Sense Cerimònia Sabadell 03/03/2023 17:00
JAIME RAMONEDA ROMA
82 Sala de Cerimònies Sabadell 04/03/2023 9:00
FRANCISCA SÁNCHEZ ROMERA
82 Sala de Cerimònies Sabadell 03/03/2023 11:00
ANA BROSSA ROVIRA
92 Sala de Cerimònies Sabadell 04/03/2023 9:30