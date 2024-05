El Govern avisa que l’avaria a Montcada és “estructural” i les reparacions per recuperar la normalitat a l’R3 i l’R4 poden durar dos mesos. Tenint en compte el grau d’afectació, la Generalitat ha considerat que el pla de mobilitat proposat per Renfe, amb 22 busos que uneixen Montcada amb la Sagrera, és “insuficient” i ha demanat una auditoria independent sobre l’incident per assegurar que s’havien pres les mesures necessàries per evitar un curtcircuit generalitzat. “No entenem que si la incidència s’ha produït a Montcada Bifurcació, com és que les afectacions s’han produït al Clot i a Sagrera?”, s’ha preguntat el secretari de Mobilitat, Marc Sanglas, després de la reunió d’urgència amb l’Ajuntament, Renfe i Adif d’aquest diumenge.

En canvi, les incidències provocades per dos incendis als túnels de Barcelona podrien resoldre’s al llarg de dimarts, quan podrien tornar a operar en la seva totalitat la línia R1, que ara acaben a Badalona, i el ramal sud de l’R4, que només opera fins a l’Hospitalet de Llobregat. La Generalitat, l’Ajuntament de Barcelona, Renfe i Adif han creat un comitè de crisi que es reunirà demà a les 12h00 i a les 18h00 per analitzar les dues incidències: el robatori de coure a Montcada i els incendis als túnels de Barcelona, al Clot i a la Sagrera. Dilluns: mobilitat complicada De la mateixa manera que aquest diumenge, en el qual la xarxa de Rodalies ha viscut una jornada d’afectacions generalitzades, amb línies senceres com l’R3 que no ha prestat servei en tot el dia, aquest dilluns la situació a la xarxa de transports del país “serà complicada”. Segons ha comunicat el director de Renfe, Antonio Carmona, a la sortida de la reunió, l’operadora preveu alteracions aquest dilluns en el servei de l’R1/RG1, l’R3, l’R4 i l’R7. Com ja ha passat aquest diumenge, estaran sense servei les estacions de Plaça Catalunya i Arc de Triomf. El dispositiu de transport alternatiu preveu 22 busos per connectar Montcada Ripollet amb Sagrera Meridiana. Carmona ha confirmat que els viatgers podran presentar una reclamació al servei de post-venda per reclamar les despeses extre que hagin hagut d’assumir per l’avaria. També ha recordat que “la majoria d’usuaris” fan servir l’abonament recurrent que és gratuït. Pla alternatiu “insuficient” A la trobada, la Generalitat ha insistit en la necessitat d’augmentar els busos alternatius a l’R3 i R4, que són les més afectades per les incidències provocades pel robatori de coure a Montcada Bifurcació. “En el cas de la R4 es disminueixen les freqüències de sis a dos, serà una de les línies més col·lapsades segur i per tant hem demanat un reforç d’autobusos”, ha dit assegurat el secretari de Mobilitat i Infraestructures. Reforç al metro El servei de metro engolirà gran part dels usuaris que no podran arribar al seu destí habitual pels talls al servei. Tenint en compte aquest flux més alt de passatgers, TMB reforçarà la xarxa amb dos trens més a primera hora, 15 trens més la resta del matí, mentre que a la tarda el servei es reforçarà amb 7 combois més i en l’horari vall de la tarda amb 13 trens més. El reforç es concentrarà a l’L1, l’L5, l’L3 i l’L2. A més, l’operador barceloní ampliarà l’horari d’hora punta de matí a les 6h00. També hi haurà més personal per acompanyar el passatge a les estacions i més agents de la Guàrdia Urbana dedicats a ordenar la mobilitat de la ciutat. A la sortida de la trobada, la presidenta de TMB, Laia Bonet, ha reclamat “escurçar al màxim la incidència” i resoldre la “situació completament anòmala” que es tornarà a trobar la ciutadania aquest dilluns. Més trens a Ferrocarrils De la mateixa manera, el servei de Ferrocarrils es reforçarà per la previsió d’augment de passatgers arran de la situació a Rodalies. Les línies del Vallès funcionaran amb l’horari d’hora punta, amb trens cada 2,5 minuts a Sant Cugat i cada 5 minuts a Terrassa i Sabadell, més enllà de la franja habitual, que és d’entre 7.30 hores i 9.30 hores. També es reforçaran les línies de bus exprés. Afectació estructural El Govern ha assegurat que els tècnics d’Adif han determinat que l’avaria pel robatori ha provocat danys estructurals. “L’enclavament ha sigut destruït i trigaran dos mesos aproximadament a recuperar-lo”, ha afirmat Sanglas.