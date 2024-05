Quins barris de Sabadell han votat el projecte d’Illa i quins els de Puigdemont el 12-M?

Sabadell s’ha refermat com un feu socialista a les noves eleccions al Parlament de Catalunya, on el PSC ha obtingut tres de cada deu suports. Però no tots els districtes han mostrat el seu suport a Salvador Illa. De fet, Junts s’ha convertit en la segona força més votada a la ciutat i, en dos districtes, ha estat la preferida.

Als barris del Centre, al districte 1, Junts es convertia en primera força (32,39%), seguit del PSC (21,25%), ERC (15,31%), el PP (7,92%), la CUP (5,68%), Comuns (5,2%), Vox (4,71%) i Aliança Catalana (3,55%).

Al districte 2 –la Creu Alta i Can Puiggener–, Junts+ també era la força que rebia més vots (27,07%), seguit del PSC (25,74%), ERC 14,58%, PP 8,44%, el partit d’extrema dreta 5,81% , Comuns 5,51%, CUP 5,44%i Aliança 3,4%.

La resta de barris han votat PSC. Als barris del Nord, al districte 3, Vox i el PP han tingut gran rellevància, ocupant el segon i tercer lloc en vots. Una situació que s’ha replicat als barris del Sud (districte 6) i a la zona est –Poblenou, Torre-romeu i Can Roqueta (districte 7), amb un gran suport a la dreta i extrema dreta.

També al districte 4 –Can Llong, Can Rull, Concòrdia, Castellarnau– el PP s’alçava com a segona força (12,48%). Al districte 5, Junts+ s’alçava com la segona força.