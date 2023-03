El PP de Sabadell presenta la candidatura de Cuca Santos per tornar a l’Ajuntament

El compte enrere per les eleccions municipals ja ha començat. “Una cursa de fons”, com bé ha expressat l’alcaldable pel PP de Sabadell, Cuca Santos, aquest dissabte al matí al Centre Cívic de Sant Oleguer i Sol i Padrís. Tot en un acte del partit per a presentar les candidates, una vintena, de la província de Barcelona.

“Necessitat de canvi”

L’esdeveniment, centrat a potenciar la candidatura de Santos, ha servit per a presentar les propostes que el PP planteja per a la ciutat. Així doncs, en el seu discurs l’alcaldable pel PP ha començat parlant dels canvis “necessaris” que calen a Sabadell. “Portem una dècada de paralització, estem perdent el punch econòmic i industrial que sempre havíem tingut”, ha asseverat.

En aquesta línia, ha remarcat la importància de “recuperar aquest teixit, acostar empreses que generin feina de qualitat i aconseguir una ciutat on els nostres fills es puguin formar i treballar”. En un moment de la intervenció, Santos, ha aprofitat per criticar la gestió de l’actual govern municipal. “No volem un govern que només es preocupi per l’estètica, ens calen reformes estructurals que no s’estan fent i ens permetin tornar a ser la gran ciutat que érem”.

Ciutat segura i mobilitat

A la seva intervenció Santos també ha parlat de seguretat ciutadana. “Les ocupacions s’han convertit en un problema crònic a molts barris de Sabadell, cal evitar-ho”. Un altre dels temes ha estat la mobilitat. Per la número 1 del PP a Sabadell les dades de contaminació a la ciutat són “preocupants” i s’ha mostrat a favor d’una mesura que, casualment també defensa el PSC. La Ronda Nord. “Fa 24 anys que visc aquí i sento a dir que és una infraestructura necessària”, ha comentat.

Aprofitant el tema ha volgut carregar contra les mesures d’ERC al respecte. “No pot ser que al Govern diguin una cosa i després en l’àmbit municipal una altra, tampoc pot ser que no hi hagi una partida als pressupostos”. Per Santos la solució és clara: “Sabadell necessita que a la Gran Via no hi passin 22.000 vehicles cada dia”.

Suport del partit

Pel PP l’acte d’aquest dissabte era important. I s’ha notat gràcies a la presència de pesos pesants del partit a Catalunya. Així doncs, a la cita s’hi ha pogut veure al president del PP a Catalunya, Alejandro Fernández; l’exministra i exdiputada Dolors Montserrat i el president del PP a Barcelona, Manu Reyes. Tots ells han mostrat el seu suport a Santos. “És la millor candidata possible per Sabadell, perquè som un partit que té i confia en les dones líders i ella ho és”, ha assegurat Fernández.