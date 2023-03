Els gegants de Gràcia, Xanan i Elionor, estrenen nova imatge

La colla gegantera de Gràcia celebra enguany el seu 40è aniversari. En un any que es preveu carregat d’activitats, l’entitat ha començat els actes amb la presentació de la nova imatge de les seves principals figures el Xanan i n’Elionor. L’esdeveniment s’ha celebrat aquest diumenge al matí a la plaça del Treball. Allà, socis, simpatitzants i veïns del barri han pogut observar el canvi i també han gaudit del so de les gralles.

“Canvis necessàris”

La revelació de la nova imatge s’ha produït al ritme de les gralles i amb bones dosis de confeti. Tot per donar color i solemnitat a l’ocasió. Un moment molt esperat pels membres de la colla en el qual s’ha pogut conèixer quins canvis han rebut el Xanan i n’Elionor. La principal novetat s’ha pogut observar a la geganta, tal com ha explicat el president i cap de colla dels geganters, Albert Gusi: “Hem canviat el cistell per una pala de rentar roba, ja que representa una bugadera. També li hem afegit un farcell perquè és més tradicional”. En el cas del Xanan, que representa un treballador del tèxtil, les modificacions han estat més subtils: “Li hem canviat el to de la jaqueta per donar-li un toc més festiu i colorit”.

Pel que fa a l’acte, Gusi n’ha fet una valoració molt positiva. “Estem molt contents perquè ha vingut molta gent del barri i tothom sembla satisfet”. El cap de colla també ha recordat que feia gairebé 20 anys que els gegants no rebien “un canvi tan radical, però necessari”. Unes modificacions que, segons Gusi, s’han fet per “donar una imatge més fidel de la vestimenta del barri a finals del s. XIX i XX”. El procés de pensar el redisseny ha durat gairebé un any i ha estat obra de Toni Mujalt.

Seu de la 27a Trobada del Vallès de Gegants

A més a més de la presentació dels gegants, dos membres de l’entitat han desvetllat algunes de les sorpreses que hi ha preparades per a aquest curs. I és que el pròxim 21 i 22 d’octubre la colla celebrarà els actes centrals de l’aniversari. Aquests començaran amb una cercavila pel barri- el matí de dissabte- que farà un repàs dels seus 40 anys d’història. A la tarda se celebrarà una cercavila de bèsties, en la qual l’àliga en serà gran protagonista, i al vespre hi haurà concert del grup Ebri Knight. L’endemà diumenge la ciutat s’omplirà de gegants per a celebrar la 27a Trobada Comarcal de gegants del Vallès. Jornada en què s’espera que prop de 30-40 colles geganteres dels vallesos visitin Sabadell.