Una quinzena d’activitats al festival de contes Vet Aquí

El Vet Aquí Sabadell, el Festival de Contes, arribarà a la seva 9a edició del 9 al 13 de maig. L’Associació Caravàs, impulsora de la iniciativa, ha preparat un programa amb una quinzena d’activitats relacionades amb la narració oral i pensades per a tots els públics. El VAS acabarà, com ja es va fer l’any passat, amb una nova matinal plena d’activitats a la plaça del Doctor Robert i sessions de contes als busos d’anada i tornada de La Salut coincidint amb el dia de l’Aplec. A més, programa sessions de contes a l’àrea de pediatria del Taulí, a la Llar del Llibre, a l’Esclat, a biblioteques municipals, a l’Espai Foc i al Casal Pere Quart.

Després que el festival reunís més de 2.500 persones l’any passat, el Vet Aquí torna a apostar pel cap de setmana de l’Aplec de la Salut. “Vam demostrar que no, que Sabadell és una gran ciutat que té capacitat per a tot, de forma que la nostra intenció és consolidar el Vet Aquí en aquest moment de l’any”, explica Susagna Navó, presidenta de Caravàs.

La inauguració

Un dels espectacles destacats d’aquest any serà Brames de Sabadell, que servirà per inaugurar el Festival (dijous 9, 19.30h) al Saló del Teatre Principal. Rosa Fité, Rah-mon Roma, Berta Rubio i Susagna Navó protagonitzen aquesta sessió de narració elaborada a partir de fets, rumors, raons, renyines i altres curiositats sobre Sabadell i el Vallès Occidental. Aprofitant que la ciutat ostenta aquest any el títol de Capital de la Cultura Catalana, la proposta explica des de l’origen de l’Aplec fins a les expressions més nostrades, passant per xafarderies amagades, anècdotes documentades i altres misteris per descobrir, sense oblidar algunes crítiques mig dissimulades.