Converses sota una figuera màgica que produeix llibres

Entre Rubí i Ullastrell, a Can Formiga, hi ha una figuera molt prolífica. No només produix fruits, sinó llibres. A sota de l’arbre, s’hi reunien per enraonar durant hores l’escriptor, professor i il·lustrador Enric Larreula i els divulgadors del català i escriptors Jessica Neuquelman i David Vila i Ros. El resultat de les seves llargues converses és la publicació de Sota la figuera. Converses a tres veus sobre el poc que sabem i el moltíssim que no sabem (Voliana Edicions), que sortirà a la venda el 14 de maig.

És un homenatge a Enric Larreula, una figura capdal per l’ensenyament en català molt estimada en el món educatiu.

Larreula, que actualment té 82 anys, ha format part de diversos mons culturals, per la qual cosa és difícil de catalogar. Fins i tot, molt breument, va ser part del moviment de la Nova Cançó, tot i que una faringitis crònica l’obliga a baixar dels escenaris a finals de la dècada dels 60. Però és en l’art “d’ensenyar a estimar el català” que s’ha fet un nom. “Va ser de les primeres persones que va començar a ensenyar català a barris obrers on vivien majoritàriament persones vingudes de fora”, expliquen Vila i Ros i Neuquelman.

Durant més de 20 anys, va ser professor de didàctica de la llengua a la UAB, per la qual cosa centenars de professors de català d’instituts d’arreu de Catalunya l’han conegut. Va participar en la realització d’una seixantena de llibres d’ensenyament i ha publicat desenes de llibres, bona part dels quals de narrativa infantil i juvenil, però també poesia, teatre, assaig, narrativa curta i sàtira. És el traductor de la mítica col·lecció d’El Petit Nicolas.

Però la vida de Larreula és molt més que això. També és haver viscut a l’Amazònia, haver estat cambrer en un hotel de Figueres i la seva passió pel dibuix, per exemple. El llibre passa per diferents facetes de l’escriptor, que va ser guardonat amb la Creu de Sant Jordi el 2022. “Vam començar les converses de manera informal, espontàniament, però de seguida vam prendre consciència que, a través de la seva vida, es pot parlar de l’evolució del context social i lingüístic”, expliquen els dos divulgadors de la llengua catalana, que a banda de publicar llibres organitzen tallers i activitats sota el nom de Llenguaferits.

I aquest subtítol? “Ens vam adonar que hi ha tantes coses al món a aprendre…”, comenten els autors.

És un llibre que, segons els Llenguaferits, pot interessar a tothom qui hagi coincidit amb Larreula, però també a qui vulgui descobrir-lo, ja que “les converses travessen la seva vida”, a més de la segona meitat del segle XX i el segle XXI.

La presentació de Sota la figuera a Sabadell serà el 22 de maig a la Llar del Llibre, a les 19 h.