La sequera fa augmentar el risc d’incendi: “Ja hem fet la primera guàrdia”

Des del passat divendres, fins aquest dimarts –com a mínim–, al Vallès Occidental està activat el nivell del Pla Alfa 2. Davant d’aquest escenari, el cos d’Agents Rurals alerta que queden restringides determinades activitats susceptibles de provocar incendis forestals, com ara la possibilitat d’encendre foc, la realització d’activitats esportives, de treballs forestals o d’activitats agrícoles i l’ús de barbacoes en les àrees de lleure existents.

Aquesta situació, del tot inusual per l’època de l’any, es deu, principalment, a la sequera que es viu des de fa més de dos anys, amb els embassaments per sota el 30%. Davant l’estrès hídric actual i un episodi d’altes temperatures –avui s’espera una treva fins aquest dimecres que tornin a pujar– el Cos d’Agents Rurals manté activat el nivell de risc alt a Sabadell. “Mai havíem viscut un incendi el mes de març, com el que hi va haver a Sant Quirze. La temporada comença el juny i el passat cap de setmana ja vam fer guàrdia, pensant com si fos una guàrdia d’estiu”, explica Jordi Gil, sotscap de l’ADF Sabadell.

Aquest passat cap de setmana, la temperatura mitjana va passar dels 8-10 graus, segons les dades de l’estació automàtica Sabadell-Parc Agrari, del Servei Meteorològic de Catalunya, als 16 i 18 del passat dissabte i diumenge, respectivament. Durant el dissabte al migdia, el termòmetre es va enfilar fins als 25 graus. “Afortunadament, és un episodi puntual de calor i vent. Esperem que arribin pluges i puguem descansar fins al mes vinent”, afegeix Gil.

Un mes de març molt sec

Lluny de millorar la situació de sequera –Sabadell un dels municipis en fase d’excepcionalitat– aquest mes de març va pel camí de ser un dels més secs, mai registrats. Arribats a la primera quinzena, a la ciutat no es registren pluges des del passat 27 de febrer.