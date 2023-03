Més espais verds a la ciutat. La Crida per Sabadell ha assenyalat amb cartells totes les soques i escocells que han quedat sense replantar en els darrers anys amb la l’objectiu de visibilitzar la quantitat d’arbrat que falta a la ciutat i que no s’ha substituït. L’acció s’ha pogut veure durant l’última setmana i es preveu que es pugui allargar en el temps.

“Volem denunciar que les polítiques d’aparador del PSC queden en evidència en passejar pels carrers de Sabadell. De què serveix un comptador gegant que comptabilitza els arbres que planta l’Ajuntament si no li restem aquells que arrenca, que no són pocs”, ha qüestionat l’alcaldable de la formació, Nani Valero.

“Els arbres són cars, però la salut pública no és cap broma”

La portaveu i alcaldable ha lamentat els anys d’inacció a Sabadell en aquest sentit i ha destacat la feina feta el mandat anterior per aconseguir redissenyar una ciutat més verda i saludable. “Mentre el PSC només compleix allò que li va bé per fer-se la foto amb comptadors inútils que no reflecteixen la realitat de la ciutat, trobem una Sabadell cada cop més grisa i menys verda.”

Amb aquesta acció, la formació reivindica la seva proposta a les eleccions del 2019, vigent a hores d’ara, de plantar 12.000 arbres a tota la ciutat en quatre anys. “Els arbres són cars, però la salut pública no és cap broma. Mentre nosaltres volem invertir els diners públics en plantar arbres, el PSC compra una caixa de ciment al mig del passeig en una Zona de Baixes Emissions per fer arribar més cotxes i aposta per la Ronda Nord i el Quart Cinturó”, conclou Valero.