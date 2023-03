Jornada sardanista amb les cobles Montgrins i Jovenívola de Sabadell

Sabadell Sardanista continua amb la celebració del seu 76è aniversari. Però no és l’únic motiu per fer gresca de l’entitat, ja que també s’hi suma el 14è aniversari del Monument de la Sardana a Sabadell, que està situat a la plaça de les Dones del Tèxtil. En aquesta mateixa ubicació, hi han programat una doble ballada de sardanes, diumenge a partir de les 11h.

Sabadell Sardanista comptarà amb les cobles Montgrins i Jovenívola de Sabadell. Hi ha programades una quinzena de sardanes, entre les quals algunes de ben locals, com Sabadell a la sardana, d’Enric Ortí Martin, o Sabadell Sardanista, de Carles Rovira i Reixach. Es realitzarà una ofrena foral al monument, a davant del qual se celebrarà la cita, i hi haurà autoritats institucionals.

Per al 2 d’abril, hi ha prevista una altra ballada a la plaça del Doctor Robert, amb la cobla Nova Vallès.