Aturada a l’aeroport de Sabadell per falta de servei de Bombers

L’aeroport de Sabadell va estar unes hores sense activitat el passat dissabte -1 d’abril-, no es van enlairar ni aterrar avions o aeronaus -sense comptar els aparells dels cossos de seguretat i rescat-. Una aturada perquè a la instal·lació no hi havia el servei de Bombers, necessari per garantir la seguretat dels vols.

No es disposaven de camions, tal com ha denunciat l’associació Coordinadora Unitària de Bombers Professionals (CUBP) i que han confirmat fonts aeroportuàries. Tot i així, aquestes mateixes no han concretat la durada d’aquesta inactivitat, però des del sistema de control del tràfic aeri FlightAware es pot estimar que va afectar bona part de la jornada, ja que es va comptabilitzar únicament un moviment. Una setmana enrere, per exemple, n’hi havia, com a mínim, quatre.

Des del compte de Twitter Controladores Aéreos -canal informatiu d’aquest gremi que té darrere la Unió Sindical de Controladors Aeris (USCA), que agrupa més del 90% del col·lectiu a l’Estat- es va notificar la incidència abans de les nou del matí i ja a la tarda, sobre les 18 hores, informava que s’havia resolt.

Aeropuerto de #Sabadell cerrado (en principio hasta las 11.00Utc) por no disponer de servicio de bomberos (Camión averiado). pic.twitter.com/6o1iCnA0kL — 😉Controladores Aéreos 🇪🇸 (@controladores) April 1, 2023

Des de l’aeroport s’ha justificat la mesura del tancament davant la “exigència” dels requeriments per “garantir els protocols que avalen la seguretat”, cosa que és “fonamental a tots els aeroports d’Aena”, ha recalcat.

Un vehicle avariat de Barcelona

Una altra de les raons per les quals pràcticament no va haver-hi trànsit d’aeronaus al llarg del dia va ser que el vehicle de Bombers de substitució es va avariar. L’entitat CUBP ha detallat que divendres a la tarda, després de desplaçar-se a la capital catalana, van endur-se una unitat. I hores després, ja dissabte, va fallar i van tornar a fer el mateix trajecte per aconseguir un altre vehicle.

Fonts aeroportuàries han destacat que gràcies a “formar part de la xarxa d’Aena s’ha permès resoldre la incidència amb celeritat” i ha remarcat que “fins i tot, en el cas d’avaries successives”.

Flota vella

L’associació de Bombers ha criticat que aquest fet “no és cap sorpresa”, perquè moltes infraestructures aeroportuàries de l’Estat compten “amb una flota de vehicles de més de 20 anys d’antiguitat”. Per això, ha urgit l’aprovació de la Llei de coordinació dels serveis de prevenció, extinció d’incendis i salvament -actualment es troba en fase d’esmenes-, “que porta dos anys bloquejada”, ha subratllat. Ha responsabilitzat el Ministeri de l’Interior per “la manca de voluntat política d’accelerar el tràmit”.