Retiren una mona d’una pastisseria de Sant Cugat per les crítiques d’un col·lectiu feminista

Hora Bruixa també denunciava que la dona que representava la mona sostenia una safata a cada mà, “imatge que evoca directament a l’esclavisme”. Per això rebutjava la representació de les persones negres que evocava la mona i en demanava la retirada, tal com finalment ha fet la pastisseria.

La publicació del col·lectiu feminista no ha estat exempt de crítiques. De fet, un centenar d’usuaris s’han llançat a defensar la pastisseria: Comentaris com “és una obra d’art” o “és de xocolata, si fos de pastanaga seria carbassa”.

Es un maniqui, que representa elegancia, es de xocolata, que representa a que es dediquen, porta un nom, el del negoci i la familia, sosté per una banda el que representa el producte artesanal i per altre la diada que celebrem.

Yo, como mujer q soy no me estáis representando. PREGUNTA: si hubiera estado pintada de chocolate blanco, hubierais hecho u esto algún problema??

Si es negra, per que es negra.

Si fos blanca, per que ni surt una negra.

Si es dóna, per què es dóna.

Si fos home per què no hi ha una dona.

Aquests ofendiditos sempre seran ofesos. És igual el que facis.

— Guy Brush (@GuyBrushCatala) April 5, 2023