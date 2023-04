La permanència del Sabadell passa per la Nova Creu Alta

Cinc dels vuit partits que li falten al Sabadell per tancar la temporada tindran la Nova Creu Alta com a escenari, començant pel duel d’aquest dissabte (19.15 h) davant el Gimnàstic de Tarragona en plena Setmana Santa. Separats per només tres punts, els arlequinats superarien a l’equip grana en cas de victòria i farien un gran pas cap a la permanència.

El conjunt arlequinat fregaria la zona de descens en una hipotètica classificació com a local amb 19 punts i, en canvi, estaria molt a prop de les posicions de play-off a domicili (17 punts). El calendari ha volgut que l’equip de Miki Lladó afronti el tram més decisiu de la temporada a l’empara de la seva afició, començant pel doble compromís consecutiu davant el Gimnàstic i Castellón. “Conceptualment, és evident -reconeix el tècnic- que la permanència passa per la Nova Creu Alta i sembla que sempre tinguis més possibilitats de guanyar a casa, amb la teva gent. Però en l’actual situació, nosaltres només ens podem plantejar l’objectiu de sumar els punts necessaris per assolir la salvació, sigui a casa o a fora. Queden vuit jornades i s’imposa anar pas a pas”.

Acostumats al fang

Un equip fet per optar al play-off com el grana, ara viu una situació ben diferent, més a prop de la zona perillosa de la taula. De fet, si el Sabadell és capaç de guanyar, igualaria a punts i el superaria per l’average particular després del 0-1 del Nou Estadi Costa Daurada. El mateix Miki recordava que “computant els punts de la UD Logroñés el dia de la suspensió hauríem acabat la jornada 25 per sobre d’ells. Ara depèn de nosaltres, però serà un partit molt complicat i igualat”.

Una circumstància que pot ser vital en aquesta recta final de la temporada és la mentalitat i el factor emocionat per suportar la pressió. En aquest sentit, el tècnic arlequinat mostra el seu optimisme: “Ens hem acostumat a viure al límit. Hem estat 22 jornades fora del descens i 8 a dins, però mai hem pogut establir-nos a la zona mitjana. L’equip ha demostrat que sap competir en aquesta difícil situació, amb l’aigua al coll, i penso que això ara juga a favor nostre”.

El Sabadell recupera Sergi Altimira després de complir sanció i Miki el veu molt motivat: “ha fet entrenaments espectaculars aquesta setmana i estic convençut que acabarà molt bé la temporada encara que li ha sortit competència”. Armando Corbalán està totalment recuperat del fort cop rebut a Zubieta. D’altra banda, el tècnic també espera recuperar peces les dues pròximes jornades, cas de Raúl Baena i Àlex Sala. Sergi Garcia començarà a exercitar-se la setmana vinent després de superar l’inactivitat per l’apendicitis.

Gimnàstic: tres entrenadors

Després de perdre la final del play-off davant el Vila-real B l’estiu passat, el Nàstic partia com un dels candidats a la zona de privilegi amb fitxatges de nivell. Però els resultats no han estat bons i això s’ha reflectit en la banqueta, per on han passat tres tècnics: Raúl Agné (19 jornades), Iñaki Alonso (6) i Daniel Vidal, de la casa, que en suma 5. Cap ha aconseguit canviar el rumb i l’equip es troba en una situació de terra de ningú que es podria complicar si perd a la Nova Creu Alta. Tindrà la baixa de Joan Oriol, sancionat. Un dels al·licients serà el retorn d’Aarón Rey i Marc Fernández, dos herois d’ascensos arlequinats, a l’Estadi amb la samarreta grana.

Fora de casa, el Nàstic és un dels quatre pitjors equips del grup. Ha sumat 14 punts, conseqüència de tres victòries i cinc empats. Ha guanyat al camp de l’Intercity (1-2), Las Gaunas davant la SD Logroñés (1-2) i l’Stadium Gal contra el Real Unión (2-3).

El partit serà dirigit pel col·legiat aragonès Francisco Fernández Vidal. La temporada 21/22 va xiular el Sabadell-Real Madrid Castilla (0-2) i en la 19/20 ja va ser el jutge d’un Sabadell-Nàstic amb victòria arlequinada (2-0, gols de Néstor i Edgar Hernández d’un magistral llançament de falta).

Duels directes

En l’actual escenari, el Sabadell-Gimnàstic d’aquest dissabte (19.15 h) es pot considerar un duel directe, com també ho seran el Cornellà-UD Logroñés, At. Balears-Alcoyano i La Nucía-Athletic B del diumenge a les 12 hores. D’altra banda, el Real Unión rep a un equip de play-off com el Real Murcia en una jornada 31 que pot esclarir una mica el panorama… o igualar encara més les coses.