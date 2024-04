L’Astralpool masculí, cap a la ‘Final Four’ de l’Eurocup

A la ‘Final Four’! L’Astralpool masculí ha guanyat l’Steaua Bucarest (7-6) a la Finetwork Aquàtics i ja té a la butxaca la seva particular ‘Final Four‘. Els de Quim Colet s’han imposat en un partit molt intens i on, com a l’anada, les defenses han estat la clau de l’enfrontament. El CN Sabadell lluitarà per alçar la seva segona Eurocup a la final a quatre que es disputarà el 17 i 18 de maig, molt probablement a Atenes.

Ja des de l’inici, la intensitat defensiva i l’encert dels dos porters ha fet que costés veure gols. Kosta Averka ha obert el marcador i, tot i que el joc de l’Astralpool no era el millor, Edu Lorrio ha estat providencial per tancar la seva porteria. El madrileny ha fet quatre intervencions salvadores al primer quart, inclòs un penal, i Fran Valera ho ha aprofitat al tram final per duplicar la renda (2-0). Ha intentat accelerar el ritme el Club Natació al segon període i al primer atac Alberto Barroso ha enviat una pilota al pal i al segon Valera ha fet el 3-0 de penal.

No obstant això, ha reaccionat l’Steaua i ha retornat els dubtes als sabadellencs. Vlad Georgescu amb dos gols consecutius ha escurçat l’avantatge al mínim i aleshores els pals s’han aliat amb els romanesos. Als darrers instants abans del descans, però, Barroso ha trencat la malastrugança i ha deixat el 4-2 al canvi de porteria. A la represa, els gols han continuat arribant en comptagotes. De nou Georgescu ha retallat i un penal transformat Francesco Iudean ha empatat el partit.

Reacció exprés romanesa i emoció fins al final

A la jugada posterior, també en una pena màxima, Barroso ha retornat l’avantatge i pocs minuts després ha arribat el punt d’inflexió. L’Steaua ha demanat un temps mort per tornar a igualar el duel en una superioritat, però l’Astralpool ha recuperat la pilota i, a la contra, Barroso ha posat el 6 a 4, deixant la classificació molt encarada a falta dels últims vuit minuts. Valera, transformant un nou penal, ha deixat la classificació vista per a sentència. O això semblava. En l’últim intent de reacció, l’Steaua s’ha tornat a acostar perillosament. Joan Bota i Iudean han reduït el marge i Florian Tic ha donat esperança als romanesos aturant un penal a Barroso a 2′ pel final. Precisament el ‘7’ de l’Astralpool ha recuperat la pilota en el darrer atac visitant, certificant, ara sí, la classificació per a la ‘Final Four’ de l’Eurocup.

FOTOS: DAVID CHAO