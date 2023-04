Aquest dimarts ha començat la vaga dels autobusos de Sarbus i La Vallesana, que es preveu per a tots els dimarts i dijous de manera indefinida. Les aturades afecten el matí, en la franja de 7 a 9 hores; durant les tardes, entre les 17 i les 19 hores; i en les expedicions des de les 23.30 fins a la 1.30 de la matinada. Així, la Generalitat ha establert serveis mínims, que preveuen la cobertura d’un 50% de les sortides en les dues primeres franges i d’un 25% en hora vall (23.30-1.30).

D’aquesta manera, a primera hora, només ha sortit un de cada dos autobusos de les companyies que habitualment operen en les diverses estacions, generant certa incertesa entre els usuaris. “He anat a l’estació abans, per si de cas. He agafat el de les 8.12 i no anava gaire ple”, detallava la Roser, habitual de la línia C1, que connecta Castellar del Vallès i Sabadell. Tot i la situació excepcional, els passatgers han pogut viatjar asseguts i sense excessives aglomeracions. “Quan hem arribat a l’estació del Centre, hi havia un parell d’autobusos aturats i la conductora d’avui no era habitual, però tret d’això no hem notat massa alteració”, detallava.

Altres usuaris, com la Belén, han optat per agafar el vehicle privat per evitar possibles complicacions i retards. “Normalment, vaig amb l’autobús, però avui he decidit agafar el cotxe perquè no sabia si el servei seguiria els horaris establerts per l’aturada o fins i tot si podria pujar-hi. De vegades, si va molt ple, el conductor es salta la parada, i patia per si hi havia grans afectacions”, manifestava ja des de la seva destinació. “No sé com ho faré els pròxims dies, però prefereixo no haver d’utilitzar el cotxe”, apuntava, amb el desig que es pugui recuperar la normalitat aviat. “Perjudica la gent que prioritza el transport públic per davant del vehicle privat”, sentenciava.

La vaga afecta diverses línies de Sabadell i altres municipis de la comarca. La direcció de Sarbus i La Vallesana ha mostrat la seva disposició a continuar negociant amb els treballadors després d’una reunió que va acabar sense acord la setmana passada.

Línies a Sabadell:

C1 Sabadell – Castellar del Vallès

A1 Sabadell – Barberà del Vallès – Barcelona

B1 Sabadell – Barberà del Vallès – Badia del Vallès

B2 Sabadell – Barberà del Vallès – Cerdanyola – Ripollet

B3 Sabadell – Matadepera

B6 Sabadell – Barberà del Vallès – Badia del Vallès – UAB

C2 Sabadell – Terrassa – Martorell

C3 Sabadell – Castellar del Vallès – Sant Llorenç Savall

C5 Sabadell – Terrassa

C7 Sabadell (CAP Can Rull) – Hospital de Terrassa – Castellbisbal

A Terrassa: B8, C7, C5, C2, B9

A Sant Cugat: tot el servei urbà + A7, A4, B7, B8