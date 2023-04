La CavaUrpí encara un cap de setmana amb tres concerts de prestigi. Manu Guix, Sergi Carbonell i, en format de duet, Laura Obradors i Assumpta Cumí passaran per l’emblemàtica sala privada cultural, que aquesta temporada ha penjat el cartell d’entrades exhaurides a gairebé tots els espectacles.

El músic i compositor Manu Guix actuarà per segona vegada aquesta temporada a la CavaUrpí, divendres 14 d’abril a les 21h. Presentarà en format acústic les cançons del seu últim disc, Moments. A més, el públic podrà gaudir a veu i piano dels èxits dels seus anteriors treballs discogràfics i versions de temes molt coneguts. Serà una actuació diferent del primer concert a la sala privada, i del pròxim, programat per al dissabte 20 de maig, ja que l’artista fa cas de les peticions musicals que demana lliurement el públic.

Dissabte 15 d’abril, també a les 21h, passarà per la CavaUrpí Sergi Carbonell, cofundador i un dels compositors de Txarango, per presentar el seu nou projecte en solitari. Amb referències com Jorge Drexler, Bon Iver o Sufjan Stevens, publica el seu primer àlbum, Refugi (Halley Records, 2023), que serà presentat als escenaris principals dels Països Catalans durant aquest 2023 amb un format banda i una deliciosa posada en escena. Allunyat de la música festiva que ens tenia acostumats, ens convida a un sorprenent viatge cap a un univers poètic ple de sonoritats delicades i sensibles.

I per a diumenge, un recital de la soprano sabadellenca Laura Obradors i la mezzosoprano Assumpta Cumí. Oferiran un recull de les seves peces preferides, àries i duos que per algun motiu són importants per a elles. Així doncs, hi seran presents Gounod, Rossini, Bizet i Mozart, entre altres.