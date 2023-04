La Policia Municipal de Sabadell renovarà el magatzem on guarda els productes decomissats

La Policia Municipal de Sabadell renovarà el magatzem que té a l’edifici de Can Marcet i funciona com a dipòsit dels productes decomissats pel cos policial. L’Ajuntament invertirà uns 337.500 euros en el projecte, que tot just ara ha quedat aprovat en la Junta de Govern Local, tal com informa el consistori en un comunicat.

Amb aquesta intervenció es vol millorar l’estat de la sala de la planta semisoterrada, a la cantonada entre els carrers de Permanyer i de Pau Claris. Es milloraran les condicions d’emmagatzematge, accessibilitat i salubritat, i també les condicions de seguretat contra incendis perquè es renovarà la porta d’entrada i se n’afegirà una altra que donarà a l’aparcament de la grua municipal.

El magatzem ocuparà 260,26 metres quadrats i es distribuirà en un accés, un distribuïdor-passadís, un vestíbul i tres locals d’emmagatzematge.

L’Ajuntament subratlla que la renovació de la porta d’accés per una de doble fulla que funcionarà com a sortida d’emergència i la incorporació d’una rampa i una nova sortida d’incendis, permetran sectoritzar el magatzem de la resta de l’edifici, tant per l’interior com per l’exterior.