‘Il trovatore’ d’Òpera a Catalunya iniciarà gira a la Faràndula de Sabadell

El dimecres 26 d’abril s’estrenarà al Teatre de la Faràndula de Sabadell la propera i última producció de la temporada 2022-2023 d’Òpera a Catalunya, Il trovatore, de Giuseppe Verdi. L’òpera ha estat abans representada en quatre ocasions dins el circuit i aquesta vegada, sota el paraigües de la Fundació Òpera a Catalunya, serà la cinquena. Després de les tres funcions previstes a la capital vallesana (el 26, 28 i 30 d’abril), començarà la gira per Catalunya, que entre el 5 i el 21 de maig passarà per les ciutats de Tarragona, Granollers, Manresa, Sant Cugat del Vallès, Reus, Girona i Vic. En total, es faran 10 representacions en 8 ciutats diferents.

La producció i el repartiment

La nova producció compta amb el director d’escena Carles Ortiz, amb Esteve Gorina com a assistent a la direcció d’escena i amb escenografia de Jordi Galobart.

L’equip artístic estarà encapçalat pel tenor argentí Gustavo Porta (en el rol de Manrico), que debutarà al Cicle Òpera a Catalunya, i per tres cantants ja coneguts que han col·laborat amb la temporada d’Òpera a Catalunya en diverses ocasions, com són la soprano de Jerez de la Frontera Maribel Ortega, que torna de nou en el paper de Leonora, tal com va fer en la darrera vegada que es va representar Il trovatore dins la temporada (2009); el baríton barceloní Carles Daza (en el rol d’Il Conte Luna); i la mezzosoprano catalana Laura Vila (com a Azucena), tots dos anteriors participants a l’Escola d’Òpera de Sabadell i habituals als principals coliseus espanyols.

Amb la presència de solistes vinculats al cicle, la Fundació Òpera a Catalunya referma el seu compromís amb els artistes del país. Pel que fa a Gustavo Porta, compta amb una extraordinària carrera internacional que l’ha portat a actuar als més prestigiosos teatres d’òpera del món interpretant un vast repertori, entre el qual destaquen alguns dels principals rols verdians com Don Carlo, Don Alvaro (La forza del destino), Otello, Radamès (Aida) o el mateix Manrico.

Completen l’equip artístic els baixos Jeroboám Tejera i David Cervera, que es repartiran el rol de Ferrando, la mezzosoprano Mariya Melnychyn com a Inés i el tenor Nacho Guzmán, que farà de Ruiz. Pel que fa a la direcció musical, aquesta producció va a càrrec del director musical de la FOC Daniel Gil de Tejada, un dels directors més llorejats de la seva generació, guardonat en sis concursos internacionals que l’han portat a dirigir a Itàlia, França, Polònia, Bulgària i Romania. Treballa des de 2003 amb els Amics de l’Òpera de Sabadell, amb qui ha dirigit trenta-sis títols.

Com en totes les produccions d’Òpera Catalunya, acompanyen els solistes l’Orquestra Simfònica del Vallès i el Cor Amics de l’Òpera de Sabadell, el director del qual és Daniel Gil de Tejada. La direcció artística de la Temporada és de Mirna Lacambra.

Sobre Il trovatore

Sobre l’òpera Escrita per Giuseppe Verdi (1813-1901), Il trovatore és una òpera en quatre actes amb text de Leone Emanuele Bardare i Salvatore Cammarano, basat en l’obra teatral El trobador, d’Antonio García Gutiérrez. Es va estrenar al Teatre Apollo de Roma el 19 de gener de 1853 amb un èxit aclaparador i des d’aquell moment s’ha convertit en una de les òperes més celebrades de Verdi.

Aquesta òpera va néixer en un període de gran intensitat creativa del compositor i ràpidament va triomfar representant-se arreu durant els anys posteriors. Juntament amb Rigoletto i La traviata, forma part de l’anomenada “triologia popular” de Verdi. Il trovatore és sens dubte un dels cims lírics de Giuseppe Verdi i de tota l’òpera italiana del segle XIX i pot considerar-se la culminació del melodrama romàntic italià. Amb una música que transmet emocions a flor de pell, narra una història de venjança de foc i de sang protagonitzada per la gitana Azucena amb una trama enrevessada i novel·lesca que es desenvolupa entre Biscaia i Aragó a principis del segle XV, en el marc de la revolta del Comte d’Urgell contra Ferran d’Antequera arran del resultat del Compromís de Casp (1412).

Òpera per a tothom

Amb l’objectiu de fidelitzar i crear nous públics, des de la Fundació Òpera a Catalunya es continua facilitant l’accés als joves a través d’una promoció exclusiva dirigida a menors de 30 anys, que poden adquirir les entrades a totes les funcions del Teatre La Faràndula de Sabadell per només 10 euros.

D’altra banda, dins el programa Bib&Arts del Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya del qual forma part la Fundació Òpera a Catalunya, s’oferiran un total de 20 xerrades divulgatives sobre la producció Il trovatore a diferents biblioteques de tot el territori, a càrrec del musicòleg Albert Ferrer Flamarich.

Aquestes conferències s’engloben dins el projecte ‘Òpera a les biblioteques’ i es realitzen en coordinació amb els teatres que formen part del cicle Òpera a Catalunya, que poden oferir descomptes especials als grups assistents.

El Circuit Òpera a Catalunya

El Circuit Òpera a Catalunya està integrat per les ciutats de Sabadell, Sant Cugat del Vallès, Manresa, Granollers, Reus, Girona, Vic, Tarragona, Lleida, Viladecans, Barcelona, Figueres, Cornellà i, en l’àmbit estatal, Santander. El compromís d’aquestes ciutats i institucions fan possible que Catalunya compti amb un model únic que permet la difusió i accés democràtic de l’òpera al territori d’una manera eficient i sostenible. La Fundació Òpera a Catalunya (FOC) està formada per l’Associació d’Amics de l’Òpera de Sabadell, l’Orquestra Simfònica del Vallès, la Fundació Banc Sabadell i la Fundació Fluidra, i compta amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Sabadell, el Ministerio de Cultura y Deporte – INAEM, la Diputació de Barcelona i d’altres institucions, patrocinadors, col·laboradors i mecenes.