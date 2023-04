Jornades decisives per al Juvenil “A” del CE Sabadell

El Juvenil “A” del CE Sabadell no acaba de rematar la feina. La permanència a Divisió d’Honor s’està complicant més del que s’esperava i els arlequinats es troben a 4 punts de la zona vermella amb 12 per disputar-se i acumulen 5 jornades sense vèncer. L’última, aquest cap de setmana a la Ciutat Esportiva Antonio Asensio davant del San Francisco (3-1), en un partit on els d’Edu San José van igualar el gol inicial balear a través de Petit, però no van poder mantenir el punt davant un dels rivals de la zona alta.

“Vam competir bé i va estar molt igualat, però com està sent habitual les darreres setmanes, la contundència ens va tornar a condemnar. Al final la classificació posa a cadascú al seu lloc, crec que estem fent coses bé i estem sent superiors als rivals en molts trams, però no estem guanyant partits”, afirmava el tècnic arlequinat.

Aquest cap de setmana, partit decisiu

No obstant això, el juvenil arlequinat té l’opció de redimir-se i certificar la salvació a la màxima categoria amb 3 partits seguits davant rivals directes en aquest tram final. El primer, davant l’Europa aquest dissabte a Olímpia (16:00), pot ser el més decisiu. Els del barri de Gràcia marquen el descens amb 23 punts i han guanyat els seus dos últims partits. Una victòria arlequinada deixaria la zona de descens a 7 punts amb només 9 en joc, però una derrota condemnaria als sabadellencs a viure a la vora del precipici i els nervis pujarien amb escreix.

El final de lliga, però, dona al juvenil del Centre d’Esports l’oportunitat de decidir el seu destí. Després de l’Europa, els arlequinats visitaran a l’Ebro i rebran a la Fundació Esportiva Grama, dos rivals que, igual que els escapulats, es troben dins la zona de descens. El Sabadell tancarà la lliga visitant al Girona, tot i que s’espera que la salvació ja estigui enllestida.

“Aquest cap de setmana tenim un partit molt important. És l’oportunitat de donar un cop sobre la taula, deixar el descens a 7 punts i guanyar el gol-average a l’Europa. Pels partits que hi ha aquesta jornada podríem deixar dos equips enrere i aconseguir un coixí amb la zona baixa. Volem anar partit a partit i, tot i la urgència, tenim tranquil·litat i ens veiem capacitats per guanyar els enfrontaments directes”, explicava l’entrenador arlequinat, Edu San José.