Gerard Bofill: “El vestidor és conscient de la responsabilitat en aquestes 7 finals”

Un procés febril ha deixat fora de combat el tècnic del Centre d’Esports, Miki Lladó, qui ha fet una part de la sessió preparatòria d’aquest divendres i ha hagut de retirar-se al seu domicili, deixant la responsabilitat de la roda de premsa prèvia del partit Sabadell-Castellón en mans del seu segon, Gerard Bofill. De fet, ell serà qui s’assegui a la banqueta aquest diumenge (18 h) i també en els següents tres partits per la sanció del tècnic santcugatenc per les declaracions a Elda.

No és la primera vegada que Bofill es posa al capdavant de l’àrea tècnica: ho va fer davant el Real Unión i la UD Logroñés i en ambdós partits la victòria va ser arlequinada. Anècdota positiva al marge, ara és conscient de “la gran responsabilitat que tenim tots en aquestes 7 finals que queden. Estem en una situació que no agrada a ningú, però l’estem vivint durant tota la temporada i ens sentim preparats per afrontar-ho des de la feina i la tranquil·litat”, ha explicat.

La primera d’aquestes 7 finals serà un aspirant al play-off com el Castellón, ara tercer classificat. “En aquesta categoria tots els partits són molt competits i complicats. El Castellón és un rival de renom, amb una bona plantilla en la qual es barreja veterania i joventut, maduresa i qualitat… Tots els equips tenen virtuts i defectes i hem treballat durant la setmana amb l’única intenció de guanyar”.

La Nova Creu Alta gairebé s’ha convertit en un malson pel Sabadell, on només ha assolit cinc victòries. Les dues últimes cites (Barcelona At. i Nàstic) han acabat amb derrota. Bofill reconeix que “a casa el rendiment no ha estat el millor, però ara queden 4 partits a la Nova Creu Alta i hem de millorar els resultats. Seran partits molt importants i el paper de l’afició també és fonamental. Necessitem totes les energies possibles”.

El segon tècnic arlequinat afronta aquesta etapa de 4 partits amb Miki Lladó fora de la banqueta com “una oportunitat, no un problema. El Miki pot ajudar des d’una altra perspectiva i la part més important és l’entrenament i la feina diària. Hem d’extreure sempre la part positiva per aconseguir el màxim rendiment”.

Àlex Sala, a punt

Miki Lladó i Gerard Bofill no podran comptar amb el capità César Morgado, sancionat per acumulació de targetes. Tampoc hi seran encara Jaume Piñol i Sergi Garcia. En contrapartida, estaran disponibles Raúl Baena i també el migcampista Àlex Sala, qui ja ha participat amb el grup amb normalitat. Es va lesionar davant l’Ath. Bilbao B i la seva absència s’ha notat en l’aspecte defensiu.