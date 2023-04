Adri Cuevas reviu l’agònic triomf del Sabadell sobre el Castellón de la 18/19

Els duels Sabadell-Castellón dels últims anys han estat marcats per la seva gran transcendència en un marc de vides paral·leles que s’ha trencat aquesta temporada. Arlequinats i orelluts s’han vist immersos en les mateixes batalles, compartint patiments i alegries. Segurament, el moment àlgid va produir-se en la recta final de la temporada 18/19 (a l’extinta Segona B) quan lluitaven per evitar el descens a Tercera.

Van creuar-se en la jornada 35 en un matx amb tocs dramàtics que hem volgut rememorar amb un dels protagonistes arlequinats d’aquella tarda a la Nova Creu Alta, el migcampista Adri Cuevas, qui va participar de manera directa en el famós gol d’Arturo que significaria una victòria clau (2-1) en el temps afegit. “Ho recordo perfectament. L’empat del Castellón va ser un cop dur, però en la següent jugada vaig lluitar per una pilota al cantó del córner amb dos rivals i vaig poder treure una centrada a l’àrea. Sabia que per allà hi havia l’Arturo i ell va fer la resta amb un gran cop de cap. Aquella jugada penso que resumeix el coratge i la garra que tenia aquell equip fins al final”. Alguns jugadors visitants van reclamar falta d’Adri en la recuperació de la pilota. Ell ho té clar: “és cert que hi ha una lluita cos a cos, però penso que va ser més una errada dels rivals”.

Èxtasi total

Adri ho reviu com “un dels moments més intensos de la meva trajectòria. Després del gol, l’èxtasi va ser total, com si s’hagués guanyat una Champions o aconseguit un ascens… L’equip havia patit moltíssim i la clau va ser la unitat del vestidor i la gran comunió amb l’afició. Es va bolcar en una situació molt difícil”. El de Xerez de la Frontera té un gran record del Sabadell, on va militar tres temporades: “És l’etapa que més m’ha marcat com a futbolista. Vaig viure tots els extrems amb una gran intensitat. L’espineta és no poder compartir amb l’afició la temporada de Segona A a causa de la pandèmia”.

Ara, l’Adri Cuevas també lluita per la permanència al grup I de la Primera RFEF a les files del Ceuta, que ha protagonitzat una espectacular remuntada. “Espero que Ceuta i Sabadell puguem celebrar la permanència”, desitja des de la distància. Per cert, aquesta temporada s’ha retrobat, com a rivals, a excompanys arlequinats com Ian Mackay, Josu, Aleix Coch, Néstor Querol o el mateix Arturo, fitxat pel Deportivo en el mercat d’hivern.

Sabadell i Castelló es retrobarien després en la lluita per l’ascens (19/20). De fet, mantenien un frec a frec pel lideratge fins que va arribar la pandèmia. Ambdós pujarien a Segona A al play-off de Marbella i també van compartir el camí invers l’any següent. La passada temporada sortien com a candidats a Primera RFEF. Van estar a la pomada del play-off, finalment sense èxit. En el duel a la Nova Creu Alta, el Castelló va imposar-se per 1-3, tallant una gran ratxa arlequinada. En l’actual, els objectius són ben diferents. El Castellón mira cap amunt i el Sabadell cap avall.