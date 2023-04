El Juvenil “A” del CE Sabadell cau davant l’Europa

El Juvenil “A” del CE Sabadell ha caigut per la mínima en la visita de l’Europa a Olímpia (2-3). Els arlequinats s’apropen perillosament a la zona de descens que marquen els graciencs i que ara queda a només un punt.

Ja des de l’inici el conjunt visitant ha estat el que ha cercat amb insistència la porteria contrària, sobretot a través d’arribades per la banda. Les més clares, una passada enrere que no ha trobat rematador i una centrada que ha finalitzat amb un xut desviat.

Amb els dos ensurts, el Centre d’Esports ha donat una passa endavant i Ian, en dues ocasions, ha buscat el primer de la tarda, però sense encert. Just abans del descans, quan més igualtat hi havia al partit i les arribades destacaven per la seva absència, l’Europa ha trobat el gol amb una jugada per la banda dreta que ha finalitzat amb un xut creuat. Amb el 0 a 1 s’ha arribat al descans.

A la represa, el juvenil del Sabadell ha sortit, ara sí, a per totes. I poc ha trigat a trobar l’empat quan, després d’una rematada de Petit aturada pel porter, Alya Camara no ha perdonat a boca de canó. A punt ha estat el conjunt arlequinat de fer una remuntada “exprés” a la jugada gairebé posterior al gol amb una pilota rebotada de Sander que s’ha estavellat al travesser.

Passada l’embranzida inicial arlequinada, l’Europa ha tornat a agafar el ritme del partit. Amb xuts tímids des de la frontal han anat guanyant terreny i, a poc més de 20 pel final, en una jugada pel mig, el conjunt visitant ha retornat el seu avantatge al marcador. Poc ha durat l’alegria als de Josep Maria Janer i a la següent jugada, Adrià Petit ha rematat al fons de la xarxa una nova passada en profunditat tornant la igualada al marcador.

Conscients que l’empat no els servia, els escapulats han anat amb tot per a aconseguir el gol del triomf i les ocasions han començat a succeir-se. Primer ha estat un cop de cap aturat per Ciurans i, posteriorment, un gol anul·lat per fora de joc que ha posat la por al cos dels jugadors arlequinats.

I finalment, la insistència ha trobat el premi. En una passada enrere dins l’àrea, els graciencs han aconseguit el seu tercer gol a només 5′ per al final. Els nervis s’han apoderat dels jugadors arlequinats en els darrers minuts i els ha costat massa trenar jugades. Fruit del nerviosisme, Adrià Petit ha vist la vermella directa al donar un cop a un jugador rival sense la pilota en joc. Amb el 2 a 3 s’ha arribat al final del partit. Els d’Edu San José tindran una nova oportunitat d’apropar-se a la permanència la propera setmana, davant un nou rival de la zona baixa, l’Ebro.