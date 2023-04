El Club de Tir Sabadell celebra la seva festa anual amb la presència de Chus Oviedo

És el dia més especial de l’any. El Club de Tir Sabadell ha celebrat aquest dissabte la tradicional festa anual en la qual es fa el lliurament de premis i distincions de la passada temporada, en aquest cas del 2022. Uns 90 comensals han assistit al dinar celebrat a l’Hotel Urpí de la nostra ciutat, destacant la presència de l’alcaldessa Marta Farrés, la regidora d’Esports, Laura Reyes, i el tirador badienc i soci del club sabadellenc, Chus Oviedo, el representant més internacional en aquests moments. També s’han sumat a l’acte el president de la Federació Catalana de tir, Joan Rodríguez; el delegat de la Secretaria General de l’Esport, Josep March Claret; el comandant cap d’intervenció d’armes de Barcelona, Miguel Ángel Quesada, i presidents i directius de diferents clubs catalans.

El president de l’entitat, l’incombustible Ricard Martínez, ha mostrat la seva satisfacció per la fidelitat dels socis que han permès arribar als 69 anys d’història. “Aquest esdeveniment serveix per premiar l’esforç i dedicació de tota la família que integra el Club de Tir Sabadell. Us estic molt agraït”, ha subratllat. En el capítol de projectes, ha reivindicat la necessitat de “col·locar els blancs electrònics a carabina aire per no quedar enrere” i també ha parlat de les millores a les instal·lacions: “des del 2018 estem en la batalla del camp de 100 metres i els accessos. Penso que hem avançat amb l’Ajuntament i ja es comença a notar amb les obres de la primera fase que tenen un anhy i mig de duració. La segona fase ens afectarà més i ens permetrà tenir una entrada més adient”, ha explicat.

L’alcaldessa, Marta Farrés, ha confirmat que “els accessos és un tema que està en vies de solució, ho arreglarem” i també ha elogiat la “gran feina que fa el Ricard Martínez i tota la seva junta directiva. És una entitat que sempre està disposada a col·laborar amb tot i ens agrada que porti el nom de Sabadell per tot arreu”.

Chus Oviedo: “És un orgull venir aquí”

Un dels grans protagonistes ha estat el jove tirador Jesús Oviedo, convertit en un esportista d’elit que entrena al CAR de Madrid i participa en totes les competicions internacionals, ara ja com a sènior després d’aconseguir notables èxits en categoria júnior. “És un plaer i un orgull que estigui aquí amb nosaltres”, ha reconegut Ricard Martínez abans de lliurar-li una placa commemorativa.

Chus Oviedo, en declaracions al Diari de Sabadell, també ha expressat la seva “gran il·lusió per participar d’aquesta festa. He vingut molts anys, quan era més petit i començava a entrenar, i ara és un orgull venir aquí. Em sento la mateixa persona. També m’ha servit per trencar la rutina dels entrenaments i campionats de tota la temporada”. De fet, ell viu a Madrid i tornar a casa -és de Badia- li permet estar amb la família. Té una especial devoció per la seva àvia, que ha estat convidada a l’acte i ha pogut compartir l’alegria amb el seu nét.

Aquest 2002 ha estat un any de transició per a Chus Oviedo, com ell mateix reconeix: “s’han produït molts canvis, fins i tot de carabina, arma i equipament. També he acabat els estudis de Grau Superior de Condicionament Físic i he aconseguit una estabilitat que serà molt positiva per recuperar les bones sensacions”. El seu principal objectiu és immediat: “assolir en la Copa President a Granada (d’aquí a 15 dies) la marca mínima que et permet participar en totes les competicions internacionals dels següents sis mesos”. La primera seria la Copa del Món a Azerbaian.

Els Jocs Olímpics del 2024 a París també li ronden el cap. “És molt difícil, però no hi ha res impossible. És el màxim per a un esportista. Ho intentaré. M’ho prenc com un repte. Per a mi cada competició és una experiència i penso: ‘m’enfronto als millors del Món, a tiradors que eren els meus ídols i ara els tinc de rivals’. És com si un jove futbolista s’enfronta a Messi en un Mundial”.

Un altre repte es continuar fent promoció d’aquest esport. “Sé que resulta complicat perquè és minoritari, però jo intento explicar totes les coses bones que pot oferir i els beneficis que aporta en l’àmbit personal”.

Lliurament de trofeus

La cirereta a l’acte ha estat, com és habitual, el lliurament dels trofeus i distincions en les diferents competicions, catalanes i socials, celebrades durant l’any 2022. Tot plegat en un ambient força distès i la divertida presentació de dues sòcies de l’entitat. El Club de Tir Sabadell ha demostrat el seu bon estat de salut i encara aquesta nova temporada amb la màxima il·lusió.

