Els personatges del manga traspassen les pantalles amb el concurs de cosplay de la Sakura Matsuri

Veure persones disfressades del seu manga o anime preferit a la majoria de fires japoneses és ja habitual. A la Sakura Matsuri, com no podia ser d’altra manera, també. És el que es coneix com a cosplay. Una afició que cada cop té més adeptes, sobretot entre el públic jove. El que també és freqüent és organitzar concursos. Els participants es presenten amb les seves millors gales i un jurat decideix quines són les millors. Enguany a la Fira hem pogut gaudir de la segona edició d’aquest curiós espectacle.

El concurs

L’acte s’ha celebrat a la tarda. Iniciat amb un karaoke, de cançons d’anime és clar, els participants han anat pujant dalt l’escenari per presentar les seves millors gales. El jurat no ho ha tingut fàcil, el nivell era alt. Després d’una estona de deliberacions han revelat els resultats.

En 1a posició ha guanyat Albert, amb la disfressa de Ryuu d’Idolish 7. La segona ha estat per la disfressa de Mai Shiranui, de King of Fighters. La caracterització de la Familia Sanrio s’ha emportat el premi a la menció especial. I la millor actuació ha estat per Rozaliya de Hokai Impact.

Fans del manga

Després dels premis hem parlat amb dos dels participants. L’objectiu ha estat conèixer les seves motivacions i passió pel món del manga. “De petita vaig començar llegint manga a la biblioteca, perquè una amiga m’ho va recomanar. Després vaig passar a l’anime i a visitar salons del manga”, explica ‘Bunny‘. Aquesta jove és ja experta dels cosplays, la seva tercera posició al concurs així ho demostra. “Amb 15 anys em vaig fer la meva primera disfressa i acostumo a participar en concursos d’idol, que són cosplay amb dansa”, afegeix.

També parlem amb Albert, guanyador del concurs. “Em vaig criar mirant el Super3 i més endavant vaig conèixer més animes per internet, un bon dia vam fer una aposta de disfressar-nos i ja no ho he deixat”, afirma. El jove confecciona els seus propis cosplays i els dona el seu toc personal: “Busco referències i intento aportar un toc més realista, després faig el patró i finalment creo la disfressa”, comenta.

Una altra opinió és la de Montse. No ha participat en el concurs, però si va disfressada. En el seu cas amb el típic quimono. És el primer cop que visita la Sakura Matsuri, l’any passat no va trobar entrades. “Es van esgotar molt ràpidament, aquest any per fi n’he trobat. No m’ho podia perdre”. La varietat de paradetes i la seva afició per les disfresses han estat factors clau per visitar la Fira. “M’encanta disfressar-me i la cultura que tenen, sobretot el seu cinema”, assegura.

Passejant pel recinte continuem veient cosplays. El concurs ja ha acabat. Alguns, però tornen a l’escenari a cantar. És cert que els premis se’ls han endut uns pocs. Tot i això, per la majoria dels participants representar els seus personatges preferits ha estat un orgull. El nivell d’enguany ha estat prou alt. Per tant, estarem pendents de la pròxima edició. Segur que ens tornen a sorprendre.