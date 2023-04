Sabadell s’erigeix capdavantera en la donació de plasma

“La donació de plasma és sempre una urgència”, així de contundent s’ha expressat la Dra. Roser Vallès, directora del Programa per l’Autosuficiència en el Plasma aquest dissabte a Sabadell. I és que, per arribar a dades òptimes, a Catalunya es necessita triplicar les donacions. Per aquest motiu el Banc de Sang i Teixits ha creat la campanya ‘El repte d’or’, una iniciativa que preveu aconseguir 50.000 donacions de plasma anuals l’any 2025. El lloc escollit per iniciar-la ha estat el Mercat de Sant Joan.

Augmentar les donacions

Actualment, les reserves de plasma catalanes permeten atendre un 39% dels malalts, però com indica Vallès no és suficient. Aquest fet provoca que es depengui d’altres països per cobrir tota la demanda. “Depenem molt dels Estats Units i amb la pandèmia hem après que això no pot ser, cal que tinguem reserves pròpies per poder donar el millor servei nostres pacients”, ha expressat Vallès.

A diferència d’altres proteïnes que el cos necessita, les del plasma no es poden generar a un laboratori. És per aquest motiu que aconseguir donants és tan important. “Els malalts que necessiten plasma depenen exclusivament de les donacions, és un tractament de per vida, i per això cal fomentar la cultura de la donació”, ha assegurat Vallès. “Estem intentant fer una bona campanya d’informació i formació perquè tothom entengui aquesta necessitat, mai saps quan et pot fer falta i cal estar conscienciat”, ha afegit.

Segell sabadellenc

La tria de la nostra ciutat per arrencar la campanya no ha estat casualitat. El motiu és la gran col·laboració que existeix. Una cooperació a 3 bandes entre l’Ajuntament, el Taulí i el mateix Banc de Sang. “Des del primer moment que ens van explicar la necessitat vam decidir participar. Nosaltres el que hem fet és donar facilitats, ja sigui cedint espais, fent difusió i pedagogia”, ha assegurat Sonia Sada, regidora de salut. “Les donacions sempre han funcionat molt bé a Sabadell, som una ciutat molt solidària i tothom hi participa molt”, ha afegit.

Des del Taulí, Imma Roig– responsable de donacions de plasma– ha corroborat les paraules de Sada. Des de l’hospital es mostren molt satisfets pel volum de donacions. Però són ambiciosos. Ja que, de cara al futur, l’objectiu és crear un Banc de Sang i Teixits (BST) propi: “Volem fer un BST al Taulí perquè creiem que serà un guany important i ens permetrà tenir un punt de donació assegurat, esperem que a entre finals d’any i principi del 2024 pugui estar en funcionament”, ha assegurat Roig.

El projecte entre el Banc de Sang i Sabadell porta en funcionament 2 anys. Un període en el qual les donacions s’han incrementat, passant de 200 donants a més de 550. Una taxa de fidelització de donants d’1,3 vegades l’any a 1,8. “És un 0,5 més que sembla poc, però és molt. Estem molt agraïts al compromís dels sabadellencs”, ha conclòs Vallès.