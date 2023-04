L’OAR Gràcia Sabadell sobreviu amb orgull i anirà al País Basc amb un gol d’avantatge (31-30)

Impressionant. Com si el reportatge en l’edició de dissabte del Diari de Sabadell, amb la plantilla del femení gracienc a les barques del llac del Parc Catalunya, fos una premonició, el conjunt verd-i-blanc va haver de remar de valent per redreçar un partit que a l’inici se li havia complicat, i molt, per acabar superant el Zarautz per la mínima (31-30).

El dissabte vinent, en la tornada de l’eliminatòria, haurà de continuar remant perquè el rival té molts punts forts i destacades individualitats, però la remuntada i la victòria li permetran encarar l’enfrontament amb la moral inflada. Janna Sobrepera, amb dotze gols, va liderar l’espectacular resposta gracienca.

Quin goig, per cert, el pavelló de Gràcia ple de gom a gom fent constant suport a les jugadores amb els càntics d’animació. Els seguidors graciencs van començar patint, però van acabar xalant. L’avantatge inicial (2-0) no va ser més substanciós per culpa de tres llançaments al pal. El Zarautz, en canvi, quan va veure porteria li va agafar gust, va mostrar la seva perillositat en accions d’atac estàtic o de contracop i va establir el 3-7. Carol Carmona, amb bon criteri, va demanar temps mort.

De la foscor a la llum

Tanmateix, la situació es va complicar encara més per al Gràcia perquè una altra pilota al pal, tres aturades de la portera Nora Vicioso i una pèrdua van tenir conseqüències (3-9). A punt d’arribar al minut 15 Janna Sobrepera va tornar a obrir l’aixeta de l’eficàcia. Més regularitat i més encerts van permetre retallar la meitat de la diferència i deixar, al descans, un 12-15 no tan dolorós.

A la segona part, el problema que arrossegà el Gràcia era la falta d’un parcial favorable que li permetés acostar-se al Zarautz. Els gols s’anaven alternant, els temps s’esgotava, i la diferència es mantenia quan s’entrà en els cinc últims minuts (27-30). Aleshores, en un altre final màgic, tot canvià.

La defensa va fer el paper que li corresponia i les verd-i-blanques no van encaixar cap més gol. A més, van obtenir el parcial que necessitaven (4-0) tot lamentant un parell d’ocasions claríssimes, no materialitzades, que haurien pogut engrandir una mica més el marge per anar a jugar-se la classificació per a la fase decisiva (31-30). Tot queda obert per al partit de tornada al País Basc.

