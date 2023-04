Trencant fronteres amb la Mireia i el Roger

Es van conèixer fent unes pràctiques “no gaire divertides” a la facultat. Acabada la classe tocava anar cap a casa. “Vaig cap a Sarrià”. “Jo també”. “Ara agafaré la línia S2”. “Ah, doncs jo també”. I a la parada de Sant Joan, el Roger li diu a la Mireia: “A veure, tu exactament on baixes?”. “A Sabadell”. “Ara em diràs que també baixes a la Creu Alta?!”. Estudiar la carrera de Farmàcia no era l’únic que compartien aquesta, encara no, parella. Resulta que vivien quasi al mateix carrer de Sabadell!

“Això va ser just una setmana després que tanquessin les universitats per la pandèmia”, diu el Roger, que “preocupat per si no la tornava a veure”, va demanar-li el número de telèfon. El Roger i la Mireia van passar-se tot el confinament xatejant. “Sort de la trampeta del gos, que ens permetia veure’ns alguns dies!”. Van idear i imaginar tots els plans que farien junts quan s’acabés la pandèmia; i finalment un 31 d’agost ja eren parella, oficialment.

Un nou contratemps, però, va voler marcar distància entre els dos. La Mireia marxava d’Erasmus i “tots sabem què passa quan vas d’Erasmus”. “Ho vam voler intentar i vam fer unes directrius per no trobar-nos a faltar, i també perquè ella pogués gaudir al màxim de l’experiència”, narra el Roger. La, ara sí, parella, es trucaven dues vegades per setmana i miraven una sèrie simultàniament cada diumenge. La Mireia va tornar per fer les pràctiques curriculars a Barcelona durant sis mesos; i finalment, a finals del 2021, va tornar a marxar a Londres a fer el doctorat. I ara ja ens situem en el present. El Roger a Sabadell i la Mireia a Londres, però amb la flama del seu amor més viva i incandescent que mai.

“El doctorat és de 4 anys, però és finit”. El Roger sosté que “si tenim un projecte de vida junts”, la distància és només un petit contratemps temporal. La parella ha establert veure’s com a mínim una vegada al mes: “El gener vaig anar-hi jo, el febrer va venir ella, el març vam viatjar junts…”. “La distància es combat amb comunicació i confiança. Són els pilars més importants!”.