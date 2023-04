Aliança Better Care i T-Systems: “Esperem augmentar un 50% les vendes”

L’empresa sabadellenca Better Care ha anunciat l’acord amb T-Systems, la filial de serveis de digitalització per a empreses i administració pública del Grup Deutsche Telekom, en el camí cap a l’expansió a nous mercats. “Ens trobem amb projectes en l’àmbit hospitalari que requereixen partners que puguin donar múscul per abordar projectes de magnitud”, explica Xavier García, CEO de Better Care.

En l’actualitat, l’empresa va facturar en el darrer exercici un milió d’euros, el doble de l’any anterior, i espera que amb aquesta aliança “en el curt termini, en dos anys, puguem augmentar un 50% les nostres vendes, que poden suposar entre dos i tres milions d’euros, d’oportunitats gestionades amb T-Systems”.

A efectes pràctics, l’aliança sabadellenca-alemanya es traduirà en el fet que T-Systems inclourà en la seva cartera de solucions per a institucions sanitàries els sistemes desenvolupats per Better Care per a monitorar les dades clíniques generades per als dispositius mèdics connectats al pacient, dins i fora de l’hospital, així com de la informació analítica i farmacològica, garantint així la continuïtat assistencial, facilitant la presa de decisió dels professionals sanitaris.

“Conjuntament, abordarem un dels grans reptes de la nostra indústria, com és la gestió del pacient crònic a domicili, disminuint els reingressos per recaigudes i millorant l’adherència als plans terapèutics”, detalla Ramón Puigoriol, des de T-Systems Iberia.

Trasllat de seu

Paral·lelament a l’aliança amb T-Systems, Better Care treballa a tancar acords amb partners del continent americà, seguint el procés d’expansió més enllà del mercat nacional, per aconseguir, abans del 2030, multiplicar la seva facturació, sempre que s’acabi tancant la ronda de finançament de dos milions d’euros. “Ara ens trobem amb 750.000 euros provinents d’inversors privats”.

D’altra banda, des d’aquesta mateixa setmana, l’empresa sabadellenca ha traslladat la seva seu del carrer Xaloc al carrer Pare Sallarès 153, en un edifici que es vol convertir “en un centre corporatiu que tingui un espai de formació amb els clients i espais polivalents”.