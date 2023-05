Sabadell tornarà a celebrar el Dia Internacional dels Museus

Per dotzè any consecutiu, Sabadell s’uneixen a la celebració del Dia Internacional dels Museus, que es duu a terme anualment el 18 de maig. El Museu d’Art de Sabadell (MAS), el Museu d’Història de Sabadell (MHS) i l’Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP) han programat una jornada de portes obertes, visites guiades i diverses activitats gratuïtes adreçades a tots els ciutadans.

A partir del dissabte 13 de maig, els tres museus participants exposaran la Joia del Museu, una peça que l’equipament haurà seleccionat. Les joies d’enguany són: una senyera del Centre de Dependents del Comerç i la Indústria de Sabadell, del MHS; l’obra Geòrgia & Altres Qüestions (Georgia & Other Issues), de Xavi Ristol Orriols, del MAS; i un sacre parcial del Pararhabdodon isonensis, de l’ICP.

La Nit dels Museus

D’altra banda, el dissabte 13 de maig se celebrarà la Nit dels Museus, en què els equipaments obriran fins a la mitjanit. La proposta té com a objectiu apropar els museus a un públic més jove i generar una xarxa europea al voltant d’aquest esdeveniment festiu.

La Nit dels Museus inclourà un seguit d’actuacions en col·laboració amb diverses entitats de la ciutat:

21.40 h: Actuació de dansa Una balena, una mà i una llimona, a càrrec de la companyia Hanami Danza, a l’ICP Miquel Crusafont.

22.20 h: Lectura dramatitzada de la Isla de silencio, d’Inés Polo Merino. A càrrec d’Anna Poquet i de Meritxell del Mastro, de la companyia El Ciervo Teatre, al MHS.

23.00 h: Re)visibles, a càrrec de l’artista Xavier Núñez i Morera i Ca l’Enredus – Actuavallès, al MAS.

Tallers familiars

El diumenge 14 de maig, entre les 11 i les 14 h, els museus participants organitzaran tallers familiars al Racó del Campanar. El MHS durà a terme l’activitat “Dissenya la teva xapa”; el MAS, “Argila’RT”; i l’ICP farà el taller “Fem un dino-globus”.

Visites guiades a les joies dels museus

Finalment, el dijous 18 de maig hi haurà una jornada de portes obertes i visites guiades als museus. A les 17.30 h començarà la visita de la joia de l’ICP, que enguany és el sacre parcial d’un Pararhabdodon isonensis. Es tracta d’un dinosaure de 66 milions d’anys d’antiguitat, trobat a Sant Romà d’Abella (Pallars Jussà). Aquest dinosaure era herbívor i devia fer uns 7 metres de llargada. El Pararhabdodon pertanyia al grup de dinosaures anomenats ‘bec d’ànec’ (o hadrosàurids) i va ser descrit per primera vegada l’any 1983 per Lourdes Casanovas, paleontòloga del centre i pionera en l’estudi dels dinosaures del nostre país.

A les 18.15 h es durà a terme la visita de la joia del MHS. Es tracta de la senyera del centre de Dependents del Comerç i la Indústria de Sabadell. Aquesta entitat, fundada el 1907, aplegava dependents de comerç i de la indústria, i també els comptables i els quadres intermedis de les empreses sabadellenques. Va ser una entitat important en el context social i professional del Sabadell de l’època. Va desaparèixer el 1939, quan al final de la guerra civil els seus béns van ser confiscats i el local social desmantellat. L’únic que es va poder salvar va ser la senyera.

Per acabar, a les 19 h, es farà la visita de la joia del MAS: Geòrgia & Altres Qüestions [Georgia & Other Issues] de Xavi Ristol Orriols. Geòrgia & Altres qüestions té com a punt de partida la contractació de dos treballadors georgians per fer una excavació pseudoarqueològica al recinte de l’Estruch, a Sabadell. La falta d’informació sobre els objectius de l’excavació, les diferències idiomàtiques i culturals entre l’artista i els treballadors i els condicionants espacials i temporals del propi treball, provoquen una sèrie de situacions i diàlegs marcats per l’ambigüitat de rols, entre l’autoria i l’autorepresentació dels personatges. Aquesta operació dona lloc a una filmació i a un text teatral en una successió d’adaptacions que modifiquen i distancien gradualment la mirada sobre el succeït. Es tracta d’una adquisició de la Col·lecció Nacional d’Art Contemporani dipositada al Museu d’Art de Sabadell.