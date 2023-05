Punt final a l’acampada a la UAB després d’arribar a un acord per crear una assignatura sobre crisi ecosocial

El col·lectiu End Fossil Barcelona ha decidit aixecar l’acampada que des del 2 de maig manté a la plaça Cívica de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), a Cerdanyola del Vallès. La decisió arriba després dels acords a què s’ha arribat amb el centre vinculats a la sensibilització en contra de la generació de residus fòssils, entre els quals hi destaca la creació d’una assignatura específica centrada en la crisi ecosocial. Les parts es van reunir dilluns i al vespre van arribar a una entesa que s’ha ratificat en assemblea i s’ha fet pública aquest dimarts al migdia, amb la qual es posa punt i final a la protesta que han mantingut amb tendes de campanya, xerrades i accions en diferents emplaçaments del campus de Bellaterra.

El col·lectiu destaca la bona entesa entre les parts, que ha permès establir un acord per encaixar les peticions a la dinàmica universitària. En aquest sentit, es preveu crear una comissió per analitzar la implantació de l’assignatura específica de caràcter bàsic a tots els estudis del centre, fet que passaria com a molt aviat a partir del curs 2025-2026.

Es formarà el personal docent i investigador

En aquest sentit, es formarà el personal docent i investigador i el d’administració i serveis perquè puguin ser elements proactius en aquest procés, i s’introduirà la formació transversal d’aquests coneixements en aquells graus que no tenen aquesta formació o competències. “Hem estat d’acord en crear un grup de professors per implementar l’assignatura i que ajudin a coordinar altres aspectes de sostenibilitat a la universitat, que tot i que hi ha bones intencions hi falta part crítica”, assenyala a l’ACN la portaveu d’End Fossil Barcelona, Sara Santana.

Les parts també han arribat a un acord perquè la UAB estableixi un pla estratègic d’enfortiment del finançament per trobar alternatives al finançament privat de la universitat pública, en especial d’aquelles empreses que sustenten la seva activitat en l’explotació d’energies fòssils. Entre d’altres mesures, hi destaca l’estudi i l’impuls de col·laboracions amb entitats de l’economia social i solidària.

“Estem contents perquè hem aconseguit que es plantegin que no hi hauria d’haver empreses fòssils a les universitats, cosa que a la Universitat de Barcelona no vam aconseguir, i ho considerem una petita victòria”, conclou Santana.