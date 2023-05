El congrés del pa tanca amb més de 2.000 assistents

Més de 2.000 professionals del sector flequer vinguts d’arreu d’Europa van passar per Fira Sabadell, durant els tres dies del Sabadell – Barcelona Kapital Pa, el congrés dels forners i pastissers, que enguany se celebrava per primera vegada a Sabadell. “Iniciatives com aquestes són molt positives per reivindicar el pa. És un bon lloc perquè provin els teus equips i que puguin arribar a ser prescriptors”, explica Xavier Corbera, gerent de GPG Grupo Prat Gouet, empresa sabadellenca dedicada al disseny i forns de pa industrials que exporta més del 50% dels seus productes a LATAM i Europa.

Des del passat divendres i fins ahir dilluns, forners i pastissers de talla internacional, com Jöel Defives, Fran Seubert o Enric Badia, aquest darrer subcampió mundial de pa, entre molts altres, van ser alguns dels encarregats d’oferir demostracions i formacions en els diversos obradors presents al congrés, amb l’objectiu de generar noves oportunitats de negoci entre els diversos actors presents. “Encara és d’hora per tenir xifres, però la valoració és molt positiva. Hem doblat els assistents respecte la darrera edició, amb més de 2.000 professionals”, apuntava, ahir dilluns, la coordinadora de Panàtics, Montse Anguera, l’associació organitzadora del congrés, amb el suport del Visit Sabadell, mentre afirmava que “d’aquí a dos anys hi tornarem. Molts sabadellencs volien entrar, i no descartem l’any 2025 fer un tast de pans, per exemple, a l’exterior”.

En aquesta edició, el nombre de visitants ha doblat amb escreix el nombre de les darreres dues anteriors celebrades a l’estació del Nord de Barcelona: “Ha estat una oportunitat important per potenciar el negoci, ensenyar novetats i trobar-nos amb els clients. Hi ha molt recorregut per millorar-la i consolidar-la aquí a la ciutat”; apunta Fran Roura, gerent de l’empresa Dispan, ubicada a Sant Quirze.

En la mateixa línia s’expressa Joan Muñoz, de Cafès Pont, qui tot i ser la primera vegada que són presents en aquest congrés del pa, la valoració ha estat positiva: “En l’àmbit de teixir relacions ha estat molt profitós, amb contactes a Girona, Tarragona i Andorra, entre altres”, apunta. Sobre aquest aspecte, Corbera afegeix que “les noves generacions de forners d’aquí presents, que van a buscar la qualitat, són qui el dia de demà et poden contactar”.