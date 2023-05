La depuradora de Sabadell bat el seu rècord històric amb 1.430 metres cúbics d’aigua regenerada

L’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) de Sabadell Riu Sec va distribuir el passat mes d’abril 1.461 metres cúbics d’aigua regenerada, el seu rècord històric. La xifra equival al consum domèstic diari d’aigua de 14.610 persones, i suposa un 348% més que l’abril del 2022, quan se situava en 419 metres cúbics.

L’actual situació de sequera i l’estat d’excepcionalitat decretat per la Generalitat de Catalunya, amb què es limita l’ús d’aigua potable per a alguns usos, ha impulsat la necessitat de disposar d’aigua regenerada per a pràctiques habituals, un fet que ha suposat un increment de la sol·licitud d’aquest tipus de producte a l’estació de tractament de la capital vallesana.

El dispensador que hi ha a l’estació és un hidrant de càrrega per a camions cisterna que, un cop donats d’alta prèviament com a clients, poden subministrar-se aigua regenerada. Fins ara, els serveis municipals de Sabadell eren els principals usuaris per omplir, per exemple, els camions que s’encarreguen de la neteja viària.

L’EDAR Sabadell Riu Sec és referent a Catalunya en regeneració d’aigua. De fet, Sabadell es va convertir l’any 2011 en la primera ciutat en obtenir una concessió a Catalunya per subministrar aigua regenerada per a cisternes sanitàries del polígon industrial i comercial de Sant Pau de Riu Sec.

