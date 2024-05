L’Astralpool femení arrenca el seu camí a la Copa de la Reina

L’Astralpool arrenca el seu camí a la Copa de la Reina aquest divendres (19h) davant el CE Mediterrani als quarts de final. La competició es disputa fins al diumenge a la Finetwork Aquàtics de Can Llong. Les de David Palma no van tenir sort amb el sorteig i tot fa indicar que si volen revalidar el títol i conquerir la seva dinovena Copa hauran de superar a tres equips que han disputat la Champions aquest any. Si es compleixen els pronòstics, després del Mediterrani, les sabadellenques es veuran les cares amb el Mataró a les ‘semis’ i amb el Sant Andreu a la final. Dos conjunts que fa només quinze dies també van ser a Barcelona lluitant per aixecar la màxima competició continental.

“L’any passat el sorteig va ser més benèvol i potser vam arribar a la final amb poc rodatge. Aquesta temporada serà tot el contrari. El ‘Medi’ ja serà un rival difícil per començar”, afirma el tècnic. L’Astralpool, no obstant això, arriba a la cita amb la moral pels núvols després del setè títol continental. “Ens dona molta confiança de cara al tram decisiu a la resta de competicions, però també té aquest extra pels rivals que ara volen guanyar al campió d’Europa”, admet Palma.

Aquest cap de setmana, de fet, ja van poder veure la primera mostra del que els espera si volen conquerir els dos títols que falten aquesta temporada, amb una derrota a la Joan Serra del CN Mataró. Precisament el teòric partit de semifinals davant les maresmenques serà en un ambient enrarit. A les darreres setmanes es va fer públic el rumor que situava les jugadores del Mataró, Laura Aarts i Simone Van de Kraats, a l’Astralpool la propera temporada. Laura Ester va confirmar les incorporacions en una entrevista a Mundo Deportivo i va mostrar el seu descontentament per assabentar-se de l’arribada de la portera neerlandesa a través de terceres persones i no del Club.

Tot això, a més, en un tram amb molts partits exigents seguits i, després de la Champions, amb la Copa i la Lliga encara per decidir. No obstant això, el tècnic David Palma té clar que l’equip està preparat. “Són molts duels consecutius de màxima exigència, però estem preparades. Sí que quan jugues moltes vegades contra els mateixos rivals, es van quedant comptes pendents i cada vegada els duels són més intensos”, apunta.