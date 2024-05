Així seran les noves terrasses de l’Eix Macià de Sabadell

Les terrasses de l’Eix Macià de Sabadell tindran aviat la mateixa fisonomia. Aquest mes comença la transformació d’aquest bulevard gastronòmic, segons ha pogut saber el Diari, que unificarà el disseny de les terrasses i les aïllarà acústicament per a reduir els sorolls. I és que aquesta transformació neix també fruit de les queixes dels veïns. “És una bona solució per endreçar-ho tot”, valora en Pep Chacón, veí.

És un projecte dibuixat i acordat entre hostalers, veïns i Ajuntament, que arriba després d’anys de negociacions. I és que el repte era triple: assegurar que tots els hostalers no sobrepassin l’espai de terrassa permès, reduir els sorolls i endreçar estèticament el passeig. Amb el nou projecte, els onze restaurants s’han posat d’acord per a un projecte conjunt.

Durant aquest mes començarà el muntatge de la nova estructura a l’establiment més nou, el Thiva. A partir del mes de septembre, s’instal·laran les noves estructures a Macrobocatas Popeye i continuarà amb la resta de negocis. “La previsió és que estigui enllestit abans d’acabar l’any”, sostenen els hostalers.

I és que propietaris dels restaurants veuen la transformació amb bons ulls i esperen que l’oferta sigui ara més atractiva: “Som una zona amb molt comerç i restauració, esperem revitalitzar la zona”, apunten alguns hostalers. “Volem que l’Eix Macià guanyi protagonisme”, exposava feia uns mesos l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés.

Però els hostalers tornen la pilota a l’Ajuntament, i demanen que “es dignifiqui” l’espai públic: “Ja que nosaltres fem una despesa important, seria ideal que anés acompanyat de més inversió pública, amb més cura dels parterres”, proposen.

Com serà?

“Es tracta d’un disseny actual i acollidor on s’ha procurat que totes les terrasses tinguin una mateixa imatge, però que no siguin iguals”, exposa Anna Llobet, gerent de l’empresa que ha dissenyat les noves estructures. Estan fetes de materials càlids com la fusta i el vímet, que combinen amb altres materials més fred com el metall o el vidre. Estan elaborades amb materials reciclats, reciclables i d’origen natural.

Però no seran idèntiques per a tots els restaurants: “S’han dissenyat cinc mòduls perquè es puguin combinar a gust dels propietaris i, així, que sigui únic. També amb el mobiliari”, exposa l’enginyera tècnica.

La polèmica es remunta a l’any 2018, després que els veïns es queixessin dels sorolls a les terrasses dels bars, especialment durant els mesos d’estiu. Des d’aleshores, Ajuntament, veïns i propietaris dels establiments han treballat per a trobar una solució conjunta. Era l’excepció i no la norma, però veïns asseguren que hi havia restaurants que superaven els límits permesos de la terrassa. “Amb les noves terrasses, tot quedarà dins de l’espai que correspon”, apunta en Marc, un dels veïns afectats per aquestes molèsties. I és que les estructures de fusta perrmetran recollir l’oferta hostalera de la zona.