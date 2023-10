Nou projecte per la transformació de les terrasses de l’Eix Macià

Les terrasses de l’Eix Macià de Sabadell aviat estaran unificades. Ajuntament, hostalers i veïns estan acabant de tancar el projecte que permetrà fer una rentada de cara a tot el passeig de l’Eix Macià, amb unes estructures de fusta que recolliran l’oferta hostalera de la zona. “Volem fer una nova ordenació perquè tot quedi endreçat i digne i perquè hi hagi menys soroll”, explica l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés. “Volem que l’Eix Macià guanyi protagonisme”, exposa.

Com ja avançava el Diari de Sabadell el mes de juliol, els hostalers ja es preparaven per a una transformació de les seves terrasses per reduir molèsties als veïns i evitar la sobreocupació de les terrasses. Els onze locals amb terrassa transformaran part de l’avinguda de Francesc Macià amb un nou disseny.

L’ordenació de l’espai en mòduls busca que la vorera quedi lliure i l’espai de les terrasses estiguin limitades. El projecte definitiu s’ha presentat aquesta setmana als veïns. “Estem esperant el vistiplau final de l’Ajuntament per a posar-nos a treballar”, exposa un dels propietaris. “És una despesa molt elevada pels propietaris, tindrem un termini de temps per a instal·lar-les”, asseguren. Per disposar de la llicència de terrassa serà necessari adaptar-se a aquesta nova norma.

“El principal objectiu és que els veïns estiguin satisfets, hi havia moltes queixes per part d’ells”, asseguren els propietaris, que reconeixen que fa cinc anys que treballen amb la unificació de les terrasses. “Els tendals estan malament, necessitaven un canvi. Esperem que a principis de 2024 puguem instal·lar-les”, apunten.