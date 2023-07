Terrasses uniformes per dignificar l’oferta hostalera de l’Eix Macià, reduir molèsties als veïns i evitar la sobreocupació de les terrasses. Els bars i restaurants de l’Eix Macià amb terrassa–onze en total– faran un rentat de cara de l’avinguda de Francesc Macià amb un nou disseny de les seves terrasses. Una renovació que es farà, previsiblement, al llarg del mes de setembre.

Tot i que el projecte s’està acabant de definir entre l’Ajuntament, hostalers i veïns, la intenció és que compti amb un aïllament acústic per evitar molèsties als residents de la zona, que totes les terrasses puguin tenir el mateix estil, però estiguin personalitzades i que s’integrin amb l’Eix Macià.

“La intenció és utilitzar materials reciclats i d’origen natural”, exposa un dels hostalers de l’Eix Macià. I busquen l’elegància i la funcionalitat de les terrasses. “Estem mirant de trobar un punt comú, que tots estiguem satisfets amb el projecte”, apunta un dels hostalers de la zona, que s’estima més mantenir l’anonimat.

Els propietaris dels restaurants reconeixen que a l’Eix Macià li calia una transformació: “Amb tanta restauració a aquesta zona, és cert que calia una renovació de les terrasses”, admeten alguns hostalers, que ho veuen com una oportunitat per fer més atractiva l’oferta comercial i hostalera d’aquest eix.

“Els veïns no podíem dormir”

La mesura no ve de nou. Aquesta decisió es remunta al 2018, després que els veïns es queixessin dels sorolls a les terrasses dels bars, especialment les nits d’estiu, i de l’excés de taules que alguns locals instal·laven a l’espai públic. “Ara sembla que es respecta molt més, però fa un temps alguns sobrepassaven els límits permesos i ens costava poder passar pel carrer”, apunta en Marc, un dels veïns afectats per aquestes molèsties.

També celebra que s’hagi arribat a un consens amb els propietaris dels locals de restauració de l’Eix Macià i considera que les noves terrasses no només faran més atractiva l’avinguda, sinó que permetran reduir les molèsties als veïns. “Hi ha nits en què no hem pogut dormir, el soroll ens puja i traspassa les finestres tancades”, lamenta.

També ho celebra en Joan, veí de la zona i consumidor habitual d’aquests restaurants: “Tenim una molt bona oferta hostalera i això aporta molt valor a aquesta zona, però també s’havia de garantir el descans del veí. Ara crec que arribarem a bon port”, sosté.

Una petició a l’Ajuntament

De fet, segons els mateixos hostalers, aquesta mesura no implica una reducció de les taules que legalment podien instal·lar els propietaris, sinó que garantirà que ningú no en posi de més. I la instal·lació corre de la seva butxaca. D’altra banda, els mateixos hostalers també asseguren que es tracta d’una prova pilot per aplicar a altres eixos de Sabadell, una iniciativa que l’Ajuntament no ha confirmat encara.

Paral·lelament, els empresaris demanen també un esforç a l’Ajuntament: “Després de la inversió que farem, seria ideal que l’Ajuntament també refés l’espai públic i tingui en compte que cal més aparcament a la zona”, reclamen alguns hostalers.