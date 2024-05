L’OAR Gràcia ja pensa en el seu tercer assalt a la Divisió d’Honor Or

L’OAR Gràcia femení va acostar-se més que mai a l’ascens a la Divisió d’Honor Or en la fase disputada el passat cap de setmana a Saragossa. La victòria en el primer duel de la lligueta davant el Montequinto Ciudad Dos Hermanas sevillà (37-36), amb un gol de Clàudia Marrugat quan només faltaven 4 segons, va significar un xut d’adrenalina per les jugadores de Carol Carmona i també pel centenar de familiars i seguidors desplaçats a Saragossa.

De fet, el segon partit contra el Solimusic Events Carballal gallec va convertir-se en una espècie de final anticipada. L’OAR tenia la possibilitat de pujar en cas de guanyar. “L’equip va sortir massa excitat i no vam saber gestionar el fet d’anar a remolc des de l’inici. La primera part vam estar dins del partit, però a la segona vam desconnectar davant un gran rival”. Així argumenta l’entrenadora Carol Carmona el contundent 25-33 advers que eliminava qualsevol opció d’ascens.

Mateix bloc i fitxatges

De totes maneres, la màxima responsable tècnica del conjunt verd-i-blanc fa una valoració global “molt positiva. L’equip s’ha consolidat entre els sis millors de la categoria de Plata i hem guanyat dos partits de tres. Hem millorat el balanç de l’any passat”.

Només acabar el tercer i ja intranscendent duel amb el triomf davant el Schär Colores Zaragoza (31-33), “tot el vestidor ja estava pensant en la tercera oportunitat. Ho tornarem a intentar i esperem que sigui la bona”, subratlla. “Teníem la il·lusió de fer-ho aquesta any, però penso que hem augmentat el nivell de competitivitat i això és important pensant en el futur”, afegeix.

La temporada encara no ha acabat. L’OAR s’ha inscrit a la Copa Catalana, però ja es pensa en la pròxima. Amb Carol renovada, la idea és mantenir pràcticament tot el bloc i aconseguir reforços per millorar les prestacions de l’equip. “Aquest any hem patit baixes molt importants que han afectat a posicions clau i en alguns moments s’han pogut notar. L’objectiu és tenir una plantilla més extensa i, sobretot, més competitiva per poder afrontar possibles contratemps”, diu l’entrenadora. Al seu cap i en el de les jugadores ja tenen la tercera vegada.