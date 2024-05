Tanca la centenària botiga de fotografia Monistrol: “No hem trobat relleu”

Si no hi ha un gir de guió inesperat, la històrica botiga Fotografia Monistrol del passeig de la Plaça Major, 4 (Centre) abaixarà la persiana definitivament aquest estiu. Pere Monistrol Pujante (1958), tercera generació de la família, es jubila i explica al D.S. que “no hi ha relleu familiar ni l’he trobat”. El local on hi ha l’establiment s’ha posat a disposició de qui el vulgui llogar i la previsió és tancar el negoci de fotografia aquest estiu, encara que no hi ha una data fixada, però “tampoc és qüestió d’allargar-ho”.

El sector de la fotografia ha viscut una gran transformació al llarg dels últims anys, i al Passeig ja es va fer notar amb la desaparició de la botiga de Joan Llobet. L’estocada de l’establiment dels Monistrol ha sigut la manca de relleu generacional, un dels motius pels quals han tancat múltiples comerços en els darrers temps, com la Joieria Borrell, la Llar del Llibre del Passeig o l’herboristeria La Campana. Tot i això, que Pere Monistrol creu que el seu establiment “podia continuar, potser canviant l’enfocament, perquè la venda de maquinària s’ha reduït, i el que té més sortida és la impressió de fotos, les fotos de carnet, els objectes de regal”. Afegeix que també s’hi podria muntar un estudi fotogràfic.

Monistrol diu que “espero i desitjo” que establiments com les copisteries agafin el relleu pel què fa a la impressió de fotos, un servei pel qual assegura que “hi ha demanda”, igual que amb les fotos de carnet.

En el seu cas, jubilar-se suposa tancar un negoci que haurà tingut 108 anys d’història, iniciats pel seu avi, Pere Monistrol Masafret, i continuada pel seu pare, Joan Monistrol Pons. “Em sap més greu pel ram fotogràfic que a nivell particular, perquè tots ens podem jubilar”, explica el sabadellenc, que afegeix que “hauria preferit trobar algú que ho continués”.

Des del Passeig, Pere Monistrol i els seus predecessors han anat vivint la història de la ciutat i els sabadellencs, sobretot com ha canviat urbanísticament. Encara recorda que “quan vaig néixer –allà mateix, al Passeig– podies aparcar cotxes, a la nit hi havia el sereno, passaven carros de cavall a càrrega abans que tot anés amb camions i els vespres podies sortir a la vorera a prendre la fresca”.

Tal com recorda l’arxiver i historiador sabadellenc David González Ruiz a l’article Els Monistrol: una nissaga de fotògrafs sabadellencs centenària, aquesta família “sempre ha mostrat sempre una sensibilitat especial pel que fa a la conservació de la seva producció fotogràfica, motiu pel qual des de l’any 1995 ha anat fent diverses donacions a l’Arxiu Històric de Sabadell“. Una col·lecció formada per més de 4.000 negatius i prop d’un miler de positius en paper i fitxers digitals.