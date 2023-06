L’herboristeria la Campana tanca per jubilació

Fa pràcticament mig segle que, després de quedar enamorada d’un negoci de Barcelona, la Maria Monserrat Artigas Costajussa va muntar la seva botiga als baixos de casa. Un negoci que va traslladar al carrer de la Rosa dos anys després. Era així com naixia l’Herboristeria La Campana, un dels locals emblemàtics de la nostra ciutat que tanca aquest 30 de juny per jubilació.

“He gaudit i he après molt d’escoltar la gent”, apunta la Maria Montserrat. El que l’ha fet més feliç és ajudar les persones. “Això no és Amazon. Aquí no només venem, escoltem centenars d’històries, aconsellem…”, sintetitza.

Divendres, l’herboristeria passarà a formar part de la història de Sabadell: la Maria Montserrat tanca per jubilació i, sense relleu generacional que agafi les regnes del negoci, encara no sap del cert si finalment es traspassarà o no. I llança un consell als nous comerciants que s’hi atreveixin a emprendre: “Cal escollir un sector que et faci feliç. I dedicació, paciència i escoltar les persones”.