La Joieria Rellotgeria Borrell tancarà aquest juliol

La Joiera Rellotgeria Borrell ja té data per abaixar definitivament la persiana: el pròxim 21 de juliol, Ricard Borrell– fill del reconegut pintor Alfons Borrell– propietari i membre de la tercera generació d’aquest comerç amb llarga tradició a la ciutat, posarà punt final a un negoci que va començar l’any 1949.

Borrell, que a diferència d’altres casos recents a Sabadell que han anunciat el tancament per jubilació, en el seu cas particular es deu, a banda de la falta de relleu en el negoci familiar, a un desgast que ha anat in crescendo en els darrers anys: “Fa molts anys que estem en les mateixes quatre parets – des de l’any 1975– i mentalment és difícil. A partir de la crisi del 2008 l’activitat ha anat disminuint, sumat al problema endèmic que hem viscut amb les obres del Passeig, que ens han afectat emocionalment i econòmicament”.

Nascut l’any 1961, Borrell explica que “tanquem el negoci, però no ens jubilem. Farem altres coses, i el fet de no haver de pagar lloguer ens permet no haver d’estar aquí fins al darrer dia”, fent referència a l’edat de jubilació. Davant d’aquesta onada de tancament de comerços locals regentats per comerciants nascuts a finals de la dècada dels cinquanta i de possibles traspassos de l’activitat, Borrell no amaga el seu pessimisme en aquest aspecte: “Fa anys que veig negre el futur del negoci familiar. En aquesta zona he vist tancar botigues històriques, que han estat substituïdes per franquícies”.