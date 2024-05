La candidata i secretària d’habitatge del PSC, Eva Candela ha matisat en la dificultat en el nostre país per accedir a un habitatge; una realitat “que persisteix ja fa massa anys”. “La política d’habitatge ha de ser una política pública prioritària, i que com a tal, exigeix la col·laboració entre administracions, així com amb els agents econòmics i socials i els moviments ciutadans”, ha manifestat.